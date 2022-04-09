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МВФ открыл донорский счет для Украины

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09.04.2022, 02:47
МВФ открыл донорский счет для Украины - Фото
Фото: EPA

Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине. Об этом сообщается на сайте МВФ.

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Первый вклад у него уже анонсировала Канада, он составил $800 млн (1 млрд канадских долларов).

Деньги на счет смогут переводить не только страны-члены МВФ, но и межправительственные агентства и организации, желающие помочь Украине.

Административный счет предназначен для донорских ресурсов в виде грантов и займов, которые помогут Украине сводить платежный баланс, выполнять бюджет, стабилизировать экономику.

Доноры смогут использовать проверенную инфраструктуру МВФ для быстрого перевода платежей в Украину. Деньги будут перечисляться в резервных валютах (доллары США, евро, фунты, юани, канадские и австралийские доллары, швейцарские франки) или в специальных правах заимствования, а МВФ будет отправлять их на счет Украины в СДР.

Андрей Водяный
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МВФ финансовая помощь
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