МВФ открыл донорский счет для Украины

Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине. Об этом сообщается на сайте МВФ.

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Первый вклад у него уже анонсировала Канада, он составил $800 млн (1 млрд канадских долларов).

Деньги на счет смогут переводить не только страны-члены МВФ, но и межправительственные агентства и организации, желающие помочь Украине.

Административный счет предназначен для донорских ресурсов в виде грантов и займов, которые помогут Украине сводить платежный баланс, выполнять бюджет, стабилизировать экономику.

Доноры смогут использовать проверенную инфраструктуру МВФ для быстрого перевода платежей в Украину. Деньги будут перечисляться в резервных валютах (доллары США, евро, фунты, юани, канадские и австралийские доллары, швейцарские франки) или в специальных правах заимствования, а МВФ будет отправлять их на счет Украины в СДР.

О том, что на базе МВФ формируется фонд поддержки Украины, стало известно в середине марта.

До этого МВФ перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument.

Андрей Водяный

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