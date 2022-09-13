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Украина получит дополнительную экстренную помощь от МВФ

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 19:00
Украина получит дополнительную экстренную помощь от МВФ - Фото
Фото: EPA

Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные $1,4 млрд в рамках программы экстренного финансирования (Rapid financing instrument, RFI). Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter.

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"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 млрд дополнительной поддержки", – написал Зеленский.

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован заявил, что 12 сентября на неформальном совете Фонда разблокировали новую программу экстренного финансирования (Rapid financing instrument, RFI) для Украины.

По его словам, Украина должна получить дополнительные $1,4 млрд финансирования от МВФ в течение следующего месяца.

"Уверен, что Украина получит эти средства меньше, чем за месяц", – заявил Рашкован в ходе дискуссии Центра экономической стратегии.

  • 12 сентября издание Reuters сообщало, что МВФ ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, которые столкнулись с ростом цен на продовольствие из-за войны в Украине. Эти меры должны били обсудить на заседании  совета МВФ в понедельник.
  • 10 марта МВФ перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, а в апреле МВФ открыл донорский счет для Украины, который могут пополнять другие страны.
  • У Зеленского заявляли, что ожидают от МВФ новой программы на $5 млрд. 

Читайте также: Украина попросила МВФ ускорить подготовку новой кредитной программы

Наталія Фреїк
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МВФ финансовая помощь
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