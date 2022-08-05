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Украина попросила МВФ ускорить подготовку новой кредитной программы

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 09:27
Украина попросила МВФ ускорить подготовку новой кредитной программы - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Международный валютный фонд активизировать работу над новой программой сотрудничества. Об этом он сообщил в Telegram после разговора с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

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"Вооруженные Силы Украины противостоят агрессии РФ и защищают весь цивилизованный мир. Правительство со своей стороны работает над усилением экономической устойчивости нашего государства. Украина и МВФ имеют давнюю историю отношений. Рассчитываем на усиление сотрудничества", — заявил он.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко в июле заявил, что новое соглашение с МВФ может быть заключено до конца года. Ее объем будет составлять рекордные $15-20 млрд.

  • 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. Тогда Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. Еще один транш в размере $700 млн. Украина получила в ноябре 2021 года.
  • 10 марта МВФ перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, а в апреле МВФ открыл донорский счет для Украины, который могут пополнять другие страны.
Андрей Водяный
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МВФ финансовая помощь Денис Шмыгаль
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