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ЕС сделает финансовую помощь Украине регулярной: деньги заложат в бюджет на 2023 год

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 17:14
ЕС сделает финансовую помощь Украине регулярной: деньги заложат в бюджет на 2023 год - Фото
Валдис Домбровскис (Фото: EC - Audiovisual Service)

Министры финансов Европейского Союза договорились прописать финансовую помощь Украине в свой бюджет на 2023 год, чтобы сделать ее более структурированной и прогнозируемой, сообщил на пресс-конференции во вторник вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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"Важно, чтобы денежный поток для Украины в следующем году был более прогнозируемым, поэтому наше намерение состоит в том, чтобы интегрировать его в обсуждение бюджета ЕС на 2023 год и таким образом сделать его более стабильным. По этому поводу у нас есть согласие среди министров", – сказал он по итогам встречи министров финансов стран ЕС.

На следующей неделе об этом будут говорить также с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Домбровскис напомнил, что в мае Еврокомиссия пообещала выделить Украине макрофинансовую помощь в 9 млрд евро, но по состоянию на начало октября перечислила только один транш в размере 1 млрд евро.

Еще 5 млрд евро Украина получит в ближайшее время до середины октября, а остальные – двумя траншами в ноябре и декабре.

  • 2 октября стало известно, что США готовы до конца войны выделять Украине ежемесячно $1,5 млрд для финансирования бюджета и ожидают от Евросоюза выделения соразмерных сумм.
  • Также Украина договаривается с МВФ о долгосрочной программе поддержки финансов и дополнительной экстренной помощи на время переговоров.
  • В середине сентября Министерство финансов подало в Верховную Раду проект бюджета с триллионным дефицитом. Министр Сергей Марченко пояснил, что правительство рассчитывает на $38 млрд от партнеров.
Андрій Водяний
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евросоюз Валдис Домбровскис еврокомиссия финансовая помощь
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