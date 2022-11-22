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Укргазбанк получит от ЕБРР 25 млн евро кредита на поддержку украинского бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 11:28
Укргазбанк получит от ЕБРР 25 млн евро кредита на поддержку украинского бизнеса - Фото
Фото: depositphotos.com

ЕБРР и Европейский Союз предоставляют государственному Укргазбанку 25 млн евро кредита для поддержки микро-, малых и средних предприятий в Украине, сообщает пресс-служба банка.

Средства предназначены для финансирования малых и средних частных предприятий с целью приобретения оборудования и модернизации технологических процессов.

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"Заемщики, которые будут успешно реализовывать соответствующие инвестиционные проекты, смогут получить стимулирующие гранты в виде кэш-бека в размере до 15% от суммы кредита, техническую и консультативную помощь, финансируемую ЕС в рамках инициативы EU4Business", – говорится в сообщении.

Поддержка предоставляется в рамках программы "Кредитная линия ЕU4Business-EBRD" – общего инструмента финансирования, предназначенного для повышения конкурентоспособности местных компаний и поддержки развития экспорта их продукции.

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Наталія Софієнко
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Укргазбанк ЕБРР поддержка бизнеса
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