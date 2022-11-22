Укргазбанк получит от ЕБРР 25 млн евро кредита на поддержку украинского бизнеса
ЕБРР и Европейский Союз предоставляют государственному Укргазбанку 25 млн евро кредита для поддержки микро-, малых и средних предприятий в Украине, сообщает пресс-служба банка.
Средства предназначены для финансирования малых и средних частных предприятий с целью приобретения оборудования и модернизации технологических процессов.
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"Заемщики, которые будут успешно реализовывать соответствующие инвестиционные проекты, смогут получить стимулирующие гранты в виде кэш-бека в размере до 15% от суммы кредита, техническую и консультативную помощь, финансируемую ЕС в рамках инициативы EU4Business", – говорится в сообщении.
Поддержка предоставляется в рамках программы "Кредитная линия ЕU4Business-EBRD" – общего инструмента финансирования, предназначенного для повышения конкурентоспособности местных компаний и поддержки развития экспорта их продукции.
- 21 июня Кабмин утвердил программу безвозвратной грантовой поддержки малого и среднего бизнеса. Ее объем – 16 млрд грн. Гранты разделили по шести направлениям. 2 августа государство выдало первые гранты на новые сады и ягодники в рамках єРобота.
- 3 октября бизнесу разрешили тратить деньги грантов на работу на аренду, лизинг и рекламу.
- 28 октября Кабмин выделил 320 млн грн на гранты перерабатывающим предприятиям и садоводам.
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