Франция выделит Украине 1,2 млрд евро. Это поможет стабилизировать экономику

Франция выделит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, это поможет стабилизировать экономику. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Зеленский отметил, что в Украине уже сейчас происходит экономический рост.

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"Мы очень ценим такой шаг солидарности… со стороны Франции – выделение 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической стойкости Украины", — сказал Зеленский.

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Наталия Софиенко

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