Франция выделит Украине 1,2 млрд евро. Это поможет стабилизировать экономику
08.02.2022, 16:35
Эмманюэль Макрон (Фото: Bertrand Guay/EPA)
Франция выделит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, это поможет стабилизировать экономику. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Зеленский отметил, что в Украине уже сейчас происходит экономический рост.
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"Мы очень ценим такой шаг солидарности… со стороны Франции – выделение 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической стойкости Украины", — сказал Зеленский.
- Сегодня, 8 февраля, во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил союзника за помощь и отметил, что переговоры были "содержательными и результативными".
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