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Франция выделит Украине 1,2 млрд евро. Это поможет стабилизировать экономику

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 16:35
Франция выделит Украине 1,2 млрд евро. Это поможет стабилизировать экономику - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Bertrand Guay/EPA)

Франция выделит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, это поможет стабилизировать экономику. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Зеленский отметил, что в Украине уже сейчас происходит экономический рост.

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"Мы очень ценим такой шаг солидарности… со стороны Франции – выделение 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической стойкости Украины", — сказал Зеленский.

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Наталия Софиенко
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Украина франция макрофинансовая помощь
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