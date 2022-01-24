ЕС готов экстренно предоставить Украине 1,2 млрд евро: куда пойдут деньги

Европейский Союз намерен выделить Украине 1,2 млрд евро в качестве помощи. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Новый пакет финансовой помощи состоит как из экстренных кредитов, так и из грантов.

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Отмечается, что финансирование поможет Украине удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта.

После утверждения финансирования Европарламентом, Украина получит первый транш в размере 600 млн евро.

"Более того, вскоре мы начнем работу над второй, более долгосрочной программой для поддержки усилий страны по модернизации", — говорится в сообщении.

Кроме того, Европейская Комиссия почти удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов: будет выделено еще 120 млн евро. Эта поддержка укрепит усилия Украины по государственному строительству и устойчивости.

"Также мы продолжим инвестировать в будущее страны благодаря нашему инвестиционному плану для страны. Этот план направлен на привлечение инвестиций в размере более 6 миллиардов евро", — говорится в сообщении.

В конце декабря 2021 года глава Еврокомиссии заявила, что уже готовы масштабные санкции, которые будут введены против России, если Кремль решит расширить агрессию против Украины.

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Наталия Софиенко

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