Швеция закладывает в бюджет $300 млн на гарантии компаниям, торгующим с Украиной

Правительство Швеции предложило выделить 333 млн шведских крон ($299,7 млн) на специальные экспортные кредитные гарантии для торгующих с Украиной компаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Соответствующая инициатива внесена в проект бюджета Швеции на 2024 год. Документ ожидает согласования, уточняют в министерстве.

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Гарантии будет покрывать Экспортно-кредитное агентство Швеции (ЭКА). Они будут распространяться на экспорт шведских компаний украинским импортерам. Полисы будут выдаваться с 2024 года на экспорт товаров, которые можно классифицировать как помощь развитию и будут применяться к транзакциям в течение максимум трех лет, но не позднее конца 2026 года.

"Для украинских и шведских компаний гарантии ЭКА Швеции означают более безопасные условия для доставки важных товаров в Украину, защищенность инвестиций и компенсации в случае форс-мажора. То есть бизнесу не придется единолично нести весь риск в сделках с Украиной, а соответственно шведские компании охотнее будут заходить на украинский рынок. Мы очень надеемся, что это решение поддержит Риксдаг", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

В министерстве напоминают, что ранее экспортно-кредитные агентства Германии, Франции, Италии, Великобритании, Японии подтвердили участие в страховании политических рисков для работы своих компаний в Украине. В частности, они предоставляют гарантии от таких видов рисков – политическое насилие, неконвертируемость и экспроприация.

Также украинских и международных инвесторов готова страховать государственная польская Корпорация по страхованию экспортных кредитов (KUKE).

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