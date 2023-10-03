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Швеція закладає до бюджету $300 млн на гарантії компаніям, які торгують з Україною

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 17:54
Швеція закладає до бюджету $300 млн на гарантії компаніям, які торгують з Україною - Фото
Фото: depositphotos.com

Уряд Швеції запропонував виділити 333 млн шведських крон ($299,7 млн) на спеціальні експортні кредитні гарантії для компаній, що торгують з Україною. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Відповідну ініціативу внесено до проєкту бюджету Швеції на 2024 рік. Документ очікує на погодження, уточнюють у міністерстві.

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Гарантії покриватиме Експортно-кредитно агентство Швеції (ЕКА). Вони поширюватимуться на експорт шведських компаній до українських імпортерів. Поліси видаватимуться з 2024 року на експорт товарів, які можна класифікувати як допомогу розвитку, та застосовуватимуться до транзакцій протягом максимум трьох років, але не пізніше кінця 2026 року.

"Для українських та шведських компаній гарантії ЕКА Швеції означають безпечніші умови для доставлення важливих товарів в Україну, захищеність інвестицій та компенсації у разі форс-мажору. Тобто бізнесу не доведеться одноосібно нести весь ризик в угодах з Україною, а відповідно шведські компанії охоче заходитимуть на український ринок. Ми дуже сподіваємось, що це рішення підтримає Ріксдаг", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

У міністерстві нагадують, що раніше експортно-кредитні агенції Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Японії підтвердили участь у страхуванні політичних ризиків для роботи своїх компаній в Україні. Зокрема, вони надають гарантії під такі види ризиків – політичне насильство, неконвертованість та експропріація.

Також українських та міжнародних інвесторів готова страхувати державна польська Корпорація зі страхування експортних кредитів (KUKE).

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Роман Бриль
швеціяМінекономікиДержбюджетгарантіїстрахування ризиків
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