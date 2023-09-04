Нідерланди компенсують іноземному бізнесу 25 млн євро інвестицій в Україну

Нідерландське агентство з підприємництва оголосило програму держсубсидій для голландських та міжнародних компаній, які готові інвестувати у проєкти відновлення України. Про це повідомляється на сайті агентства.

Компаніям пропонують компенсації від 500 000 євро до 5 млн євро. Загальна сума субсидій – 25 млн євро. Уряд Нідерландів компенсує 100% витрат компаній у їхніх проєктах із відновлення.

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Проєкти обмежені трьома напрямками – водопостачання, охорона здоров'я та сільське господарство.

Програма Фонду партнерства з Україною (UPF) розроблена Міністерствами закордонних справ Нідерландів.

"Через російське вторгнення Україна потребує величезної підтримки. Найчастіше проєкти реконструкції неможливо фінансувати через комерційний сектор", – пояснюють в агентстві.

Обов'язковою умовою отримання субсидії є реалізація проєкту відновлення спільно як мінімум з однією українською компанією.

"Ініціатива Нідерландів свідчить про готовність міжнародних партнерів брати участь у відновленні України. Вона дозволить залучати до цього іноземні компанії та надасть досвід, який ми зможемо використати", – прокоментували в українському міністерстві реінтеграції.

21 серпня 2023 року Миколаїв відновлює водопостачання за гроші Євросоюзу.

2 вересня Ірландія вирішила підтримати Маріуполь у відновленні після деокупації.

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