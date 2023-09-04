UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нидерланды компенсируют иностранному бизнесу 25 млн евро инвестиций в Украину

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 11:50
Нидерланды компенсируют иностранному бизнесу 25 млн евро инвестиций в Украину - Фото
Фото: depositphotos.com

Нидерландское агентство по предпринимательству объявило программу госсубсидий для голландских и международных компаний, которые готовы инвестировать в проекты по восстановлению Украины. Об этом сообщается на сайте агентства.

Компаниям предлагаются компенсации от 500 000 евро до 5 млн евро. Общая сумма субсидий – 25 млн евро. Правительство Нидерландов компенсирует 100% расходов компаний в их проектах по восстановлению.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Проекты ограничены тремя направлениями — водоснабжение, здравоохранение и сельское хозяйство.

Программа Фонд партнерства с Украиной (UPF) разработана Министерствов иностранных дел Нидерландов.

"В результате российского вторжения Украина нуждается в огромной поддержке. Зачастую проекты реконструкции невозможно финансировать через коммерческий сектор", — объясняют в агентстве.

Обязательным условием получения субсидии является реализация проекта восстановления совместно как минимум с одной украинской компанией.

"Инициатива Нидерландов свидетельствует о готовности международных партнеров участвовать в восстановлении Украины. Она позволит привлекать к этому иностранные компании и предоставит опыт, который мы сможем использовать", — прокомментировали в украинском министерстве реинтеграции.  

Роман Брыль
нидерландысубсидииинвестиции в УкраинуМинреинтеграциивосстановление украины
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 