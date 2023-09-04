Нидерланды компенсируют иностранному бизнесу 25 млн евро инвестиций в Украину

Нидерландское агентство по предпринимательству объявило программу госсубсидий для голландских и международных компаний, которые готовы инвестировать в проекты по восстановлению Украины. Об этом сообщается на сайте агентства.

Компаниям предлагаются компенсации от 500 000 евро до 5 млн евро. Общая сумма субсидий – 25 млн евро. Правительство Нидерландов компенсирует 100% расходов компаний в их проектах по восстановлению.

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Проекты ограничены тремя направлениями — водоснабжение, здравоохранение и сельское хозяйство.

Программа Фонд партнерства с Украиной (UPF) разработана Министерствов иностранных дел Нидерландов.

"В результате российского вторжения Украина нуждается в огромной поддержке. Зачастую проекты реконструкции невозможно финансировать через коммерческий сектор", — объясняют в агентстве.

Обязательным условием получения субсидии является реализация проекта восстановления совместно как минимум с одной украинской компанией.

"Инициатива Нидерландов свидетельствует о готовности международных партнеров участвовать в восстановлении Украины. Она позволит привлекать к этому иностранные компании и предоставит опыт, который мы сможем использовать", — прокомментировали в украинском министерстве реинтеграции.

21 августа 2023 Николаев возобновляет водоснабжение за деньги Евросоюза.

2 сентября Ирландия решила поддержать Мариуполь в восстановлении после деоккупации.

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