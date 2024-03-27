ПриватБанк почне надавати гарантії українським імпортерам товарів зі Швеції

Уряд Швеції виділив $299,7 млн на спеціальні експортні кредитні гарантії для компаній, що торгують з Україною

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ПриватБанк з 1 квітня почне надавати гарантії українським імпортерам продукції зі Швеції через шведське експортно-кредитне агентство (EKN). Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Компанії, що імпортують товари зі Швеції, за потреби зможуть отримати у ПриватБанку акредитив або гарантії зі страхуванням ризиків шведським експортно-кредитним агентством, уточнюють в ПриватБанку.

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На початку жовтня уряд Швеції ухвалив виділити $299,7 млн на спеціальні експортні кредитні гарантії для компаній, що торгують з Україною.

Гарантії покриватиме ЕКА. Вони поширюватимуться на експорт шведських компаній до українських імпортерів.

Поліси видаватимуться на експорт товарів, які можна класифікувати як допомогу розвитку, та застосовуватимуться до транзакцій протягом максимум трьох років, але не пізніше кінця 2026 року.

Спеціальні експортні кредитні гарантії роблять інвестиції в Україну простішими та менш ризикованими для шведських компаній.

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