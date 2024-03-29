ПриватБанк продал проблемные карточные кредиты на полмиллиарда за 3% стоимости

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Государственный ПриватБанк реализовал через OpenMarket права требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму 491 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Решение о продаже права требования по этому портфелю безнадежных кредитов наблюдательный совет ПриватБанка принял в конце 2023 года.

В редукционе 23 февраля приняли участие два финучреждения. Торги прошли с автоматическим снижением стартовой цены. Наибольшее ценовое предложение составило 13,1 млн грн, что на 24% больше минимальной цены определенной банком.

28 марта по результатам электронных торгов подписано соглашение и права требования переданы новому кредитору.



Реализованный банком портфель включает более 79 000 "старых" потребительских кредитов, предоставленных в предыдущие годы физическим лицам без обеспечения. Эти кредиты были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.

Из портфеля для продажи были исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные.

Всем заемщикам, долги которых были уступлены, в течение десяти дней сообщат о факте уступки прав требования и контактных данных нового кредитора.