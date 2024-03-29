ПриватБанк продал проблемные карточные кредиты на полмиллиарда за 3% стоимости
Государственный ПриватБанк реализовал через OpenMarket права требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму 491 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
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Решение о продаже права требования по этому портфелю безнадежных кредитов наблюдательный совет ПриватБанка принял в конце 2023 года.
В редукционе 23 февраля приняли участие два финучреждения. Торги прошли с автоматическим снижением стартовой цены. Наибольшее ценовое предложение составило 13,1 млн грн, что на 24% больше минимальной цены определенной банком.
28 марта по результатам электронных торгов подписано соглашение и права требования переданы новому кредитору.
Реализованный банком портфель включает более 79 000 "старых" потребительских кредитов, предоставленных в предыдущие годы физическим лицам без обеспечения. Эти кредиты были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.
Из портфеля для продажи были исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные.
Всем заемщикам, долги которых были уступлены, в течение десяти дней сообщат о факте уступки прав требования и контактных данных нового кредитора.
- До полномасштабного вторжения России доля нерабочих кредитов (NPL) в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% по 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках увеличивался.
- По итогам 2023 года доля NPL в украинских банках сократилась на 0,8 п.п. к предыдущему году – до 37,4%.
- На 1 февраля 2024 года доля нерабочих кредитов в банковском секторе сократилась на 0,6 п.п. до 36,7% или на 1,9 млрд грн до 420,4 млрд грн.
- Больше всего NPL сосредоточено в государственных банках – 351,4 млрд грн. Из них в ПриватБанке – 179,9 млрд грн.