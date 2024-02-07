Доля проблемных кредитов в банках за второй год полномасштабной войны упала до 37,4%
Доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках по итогам 2023 года упала до 37,4%, сообщила пресс-служба НБУ. Это на 0,8 процентных пункта ниже, чем год назад.
Общий объем проблемных кредитов уменьшился на 9,7 млрд грн – до 422,4 млрд грн.
Сокращение доли NPL прежде всего объясняется активизацией кредитования.
"В 2023 году благодаря улучшению спроса на гривневые кредиты, с учетом возобновления бизнес-активности, портфель чистых корпоративных кредитов рос семь месяцев подряд, в том числе вне государственных программ. Растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные займы", – говорится в сообщении регулятора.
Другие причины сокращения доли проблемных кредитов – реструктуризация и возобновление обслуживания проблемной задолженности корпоративными клиентами, что произошло преимущественно в государственных банках, а также списание задолженности физическим лицам.
До полномасштабного вторжения России в Украину доля NPL в украинских банках стала сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года).
- В конце декабря Кабмин решил постепенно исключить крупный бизнес из программ помощи 5-7-9%.
- В том же месяце был подписан закон, ограничивающий проценты по микрокредитам до 1% в день.