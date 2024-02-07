Доля проблемных кредитов в банках за второй год полномасштабной войны упала до 37,4%

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Доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках по итогам 2023 года упала до 37,4%, сообщила пресс-служба НБУ. Это на 0,8 процентных пункта ниже, чем год назад.

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Общий объем проблемных кредитов уменьшился на 9,7 млрд грн – до 422,4 млрд грн.

Источник: НБУ

Сокращение доли NPL прежде всего объясняется активизацией кредитования.

"В 2023 году благодаря улучшению спроса на гривневые кредиты, с учетом возобновления бизнес-активности, портфель чистых корпоративных кредитов рос семь месяцев подряд, в том числе вне государственных программ. Растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные займы", – говорится в сообщении регулятора.

Другие причины сокращения доли проблемных кредитов – реструктуризация и возобновление обслуживания проблемной задолженности корпоративными клиентами, что произошло преимущественно в государственных банках, а также списание задолженности физическим лицам.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля NPL в украинских банках стала сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года).