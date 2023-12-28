Кабмін вирішив виключити великий бізнес з програм допомоги 5-7-9%

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Кабінет міністрів на засіданні 27 грудня вирішив зосередити надання фінансової державної підтримки за програмами "5-7-9%" виключно на мікро-, малих та середніх підприємствах. Про це повідомило Міністерство фінансів у четвер, 28 грудня.

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Такі зміни передбачені оновленими порядками реалізації програм "Доступні кредити 5-7-9%", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" та "Доступний факторинг".

Виключення великих компаній з програм передбачене домовленостями з Міжнародним валютним фондом. "Мінфін ініціював поступове скасування права великих компаній на отримання допомоги за цією програмою", – йдеться в останньому меморандумі з МВФ.

Згідно з другим переглядом програми МВФ, структурний маяк "Розроблення концептуальної записки за програмою 5-7-9% з пропозиціями націлити її на малі та середні підприємства, поступово відмовляючись від участі великих компаній, посилити моніторинг і підтримувати адекватні захисні механізми" не було виконано вчасно. Новий термін для нього – до кінця березня 2024 року.

Одночасно Кабінет міністрів зняв обмеження на участь в програмах для підприємців:

→ які перереєструвалися на підконтрольну територію України, але не мають змоги релокації бізнесу, проте своєчасно виконують зобов’язання за кредитними договорами та сплачують податки, збори і обов’язкові платежі до держбюджету України;

→ які зареєстровані, зокрема, на територіях Херсонської (у тому числі місто Херсон), Миколаївської та Дніпропетровської областей, для яких вже визначена дата завершення бойових дій та тимчасової окупації, але дата ще не внесена до переліку територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.