Держава запустила нову програму з підтримки ліквідності бізнесу в межах "5-7-9"

Бізнес зможе отримати від держави до 150 млн грн оборотного капіталу за договорами факторингу

Юрій Драганчук (Фото: Мінфін)

Фонд розвитку підприємництва запустив нову програму з підтримки ліквідності бізнесу за договорами факторингу в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Факторинг – це фінансова операція, що дозволяє підприємству негайно отримати гроші та відновити свою ліквідність для виробництва нових товарів. Для цього воно за певний відсоток має поступитися факторинговій компанії (уповноваженому фактору) своїм правом вимоги до покупця за неоплачені товари й послуги (дебіторська заборгованість).

"Завдяки цій програмі підприємства матимуть змогу покрити щоденні витрати, знизити ризик "неплатежів" з боку контрагентів та покращити стійкість всього ланцюга постачання товарів", – сказав на презентації програми заступник міністра фінансів, голова ради ФРП Юрій Драганчук.

Фонд розвитку підприємництва, якого призначили оператором програми "Доступний факторинг", буде реалізовувати її через банки-партнери: Креді Агріколь Банк, ОТП Банк, ТАСкомбанк, Комінбанк, Банк Глобус та МТБ Банк.

Фінансова підтримка бізнесу за договорами факторингу передбачатиме компенсацію відсоткової ставки за факторинг на рівні до 13% річних. Фактор надаватиме факторинг у розмірі до 95% дебіторської заборгованості, але сума фінансування не може перевищувати 150 млн грн, включаючи кошти, отримані за програмами "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".

Послуга доступна для підприємств будь-якого розміру, що здійснюють постачання товарів, виготовлених українським товаровиробником, на умовах відстрочення платежу. Це може бути ФОП, компанія з українським власником, сільськогосподарський виробник.