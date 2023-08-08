Пільгові кредити, гранти та допомога ЄБРР. Де бізнесу взяти гроші

Варіантом фінансування можуть бути кредитні або грантові програми. Але багато підприємців про них не знають.

Серйозною проблемою для бізнесу із початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України стала відмова банків у кредитуванні. Банки хоч і мали гроші для надання позик, брати на себе кредитні ризики боялися. Певності у подальшій платоспроможності, навіть непостраждалого на момент подання заявки на кредит бізнесу, не було. Програми державної підтримки бізнесу також були скорочені.

Програма "5-7-9"

Найвідоміша державна програма кредитування "5-7-9". Вона офіційно стартувала у лютому 2020 року. Її суть полягає у тому, що держава компенсує з бюджету для банків частину відсотків за кредитами, які вони видають бізнесу. Компанії, відповідно, отримують кредит під 5%, 7% або 9% залежно від цільового призначення та умов кредиту.

Водночас, згідно із результатами опитуванням Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), що були надані LIGA.net, програмою "5-7-9" станом на сьогодні користується 28% малого бізнесу і тільки 3% великого та середнього бізнесу з-поміж тих, що взагалі користуються програмами підтримки.

"З тих, хто подавався на програму "5-7-9", майже половина опитаних, а саме 48%, мали негативний досвід, зокрема підприємці скаржились на труднощі отримання кредиту, великі перші внески, відмову в отриманні без пояснень та непокриття багатьох категорій бізнесу", – розповідає LIGA.net виконавча директорка ЄБА Анна Дерев’янко.

Очевидно, що гальмівним важелем для банків під час надання пільгових кредитів також була заборгованість держави за програмою "5-7-9". На початок 2023 року вона становила 4,5 млрд грн. Зараз ця заборгованість скорочується. Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2023 року становила 2,7 млрд грн.

Загалом за період дії воєнного стану в межах державної програми "5-7-9" станом на 1 серпня 2023 року було укладено 33 306 кредитних угод на загальну суму 130,3 млрд грн. Більша частина з них – банками державного сектору: 25 504 угоди на суму 70,3 млрд грн.

Левову частку – 57,36 млрд грн із загальної суми, за інформацією Мінфіну, – становлять кредити на антивоєнні цілі. Кредити для сільгоспвиробників – 33,26 млрд грн, на інвестиційні цілі – 5,65 млрд грн, як антикризові кредити – 7,49 млрд грн, як рефінансування попередньо отриманих кредитів – 4,14 млрд грн.

Максимальна сума кредиту, яку можна отримати за програмою "5-7-9", — 50 млн грн. Учасниками програми на сьогодні є 45 банків.

Гранти

Отримати грант до 250 000 грн на створення або розвиток бізнесу можна у межах програми мікрогрантів "Своя справа". Це одна зі складових державної ініціативи підтримки бізнесу єРобота, яка стартувала рік тому. Програму реалізує Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та Держслужбою зайнятості. Ексклюзивним банківським партнером цього напряму єРоботи виступає Ощадбанк.

Роль Ощадбанку в реалізації програми полягає у перевірці ділової репутації заявників, відкритті рахунків, на які відбувається зарахування грантів, та контролі цільового призначення отриманих коштів.

Згідно зі статистикою банку, близько 30% претендентів на отримання грантів – фізичні особи майже без досвіду підприємницької діяльності, для яких ця грантова програма є єдиною можливістю залучення фінансування для старту власного бізнесу.

За час дії єРоботи Ощадбанком було опрацьовано майже 28 000 заявок на отримання гранту. Але кошти на розвиток бізнесу отримали лише 6000 підприємців. Загальна сума – 1,3 млрд грн.

"Етап перевірки ділової репутації в Ощадбанку близько 75% заявників проходять успішно. Серед інших 25% близько половини отримують відмови через негативну ділову репутацію (судові справи, виконавчі впровадження, арешти майна, недійсні документи). Трохи більше чверті – через негативну кредитну історію. Ще 16,7% з них отримують відмову за видом діяльності. Тобто клієнти не відповідають умовам грантових програм (торгівля алкоголем, тютюном, здача в оренду нерухомості тощо)", – пояснює ситуацію LIGA.net членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ Наталя Буткова-Вітвіцька.

Ще близько 50% підприємців з поданих Ощадбанком для розгляду заявок з позитивним висновком, за її словами, отримують відмову через неволодіння повною інформацією і відсутнє розуміння бізнес-проєкту на другому етапі, під час співбесіди в центрі зайнятості.

"Саме тому під час всіх наших комунікацій з підприємцями ми наголошуємо на потребі в навчанні у підготовці бізнес-планів, адже правильне бізнес-планування – це не тільки шлях до успішного підприємництва, але й шлях до отримання додаткового фінансування для вашого бізнесу", – зазначає Наталя Буткова-Вітвіцька.

Станом на сьогодні в межах програми єРобота Ощадбанк виступає провайдером ще кількох грантових програм:

мікрогрант – грант сумою до 250 000 грн направлений на розвиток мікробізнесу (придбання обладнання, сировини, оренда приміщень тощо);

грант "Ветеран" – гранти сумою до 1 млн грн, направлені на розвиток бізнесу, власниками якого є ветерани чи їхні близькі родичі. Кошти можна направити на придбання обладнання, сировини, матеріалів, свійських тварин, орендних платежів;

грантова програма для переробних підприємств, в сумі до 8 млн грн, участь клієнтів – від 50%;

"Свій Сад" – гранти до 10 млн грн, направлені на створення та розширення садівництва, причому внесок клієнта повинен становити від 30% вартості проєкту фінансування;

"Своя теплиця" – максимальна сума гранту 7 млн грн, цільове призначення – будівництво модульних теплиць, участь клієнта від 30%.

Отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі. Обов’язковою умовою всіх грантових програм є створення нових робочих місць. Їхня кількість залежить від суми та напрямку гранту.

Сам алгоритм подання заявок на гранти за державними програмами виглядає наступним чином: підприємець через портал Дія подає заяву і розроблений бізнес-план за встановленою формою. Потім Ощадбанк перевіряє ділову репутацію заявника й передає всі заявки до центру зайнятості. Центр зайнятості проводить співбесіду з підприємцем й ухвалює рішення про видання гранту й повідомляє про це отримувача гранту, Міністерство економіки й Ощадбанк. Далі підприємець відкриває в банку спеціальний рахунок і отримує кошти.

За інформацією Ощадбанку, в першу чергу отримані кошти підприємці планують використовувати на придбання нового обладнання – 47%. А також на лізинг обладнання, купівлю посівних матеріалів, оренду приміщень, рекламу і маркетинг тощо.

До кінця 2023 року має відбутися ще всім хвиль подання заявок на гранти за програмою "Власна справа" з загальним обсягом фінансування в 1 млрд грн.

Консультації

Підібрати фінансові програми та гранти для розвитку власної справи можна за допомогою Інвест офісу. Основа роботи офісу – консультації мікро-, малого і середнього бізнесу для отримання грантового чи іншого безповоротного фінансування. Цим в Інвест офісі займаються сертифіковані спеціалісти міжнародного рівня у сфері написання грантових заявок.

Це консультаційна платформа інструментів для підсилення бізнесу. Працює з вересня 2022 року у Львові. Станом на серпень 2023 року платформа містить 27 програм підтримки бізнесу від держави та міжнародних донорів.

За час роботи експерти Інвест офісу надали понад 1000 консультацій для підприємців та допомогли залучити сумарно понад 20 млн грн. Ці гроші бізнес використовує для релокації, розвитку наявних підприємств, запуску нових ідей, придбання обладнання, виходу на нові ринки, покриття навчань і маркетингу тощо.

Чому консультації з фінансових програм стали фундаментом роботи, у Інвест офісі пояснюють LIGA.net мовою цифр:

"У 2022 році ми спільно зі Стамбульським центром розвитку підприємництва провели дослідження стану та потреб бізнесу. За його результатами, однією з ключових проблем бізнесу зараз є нестача фінансування. Водночас тільки 10% опитаних пробували користуватись грантами та іншими видами безповоротного фінансування, які зараз дуже активно розвиваються. На жаль, недостатня обізнаність про такі програми підтримки, відсутність досвіду, складність їх пошуку та підбору не дозволяє масово й ефективно використати цей інструмент".

Недостатню проінформованість щодо програм підтримки для бізнесу підтверджують і в ЄБА.

"Загалом для 24% опитаних нами підприємців не вистачає інформації щодо програм державної та міжнародної підтримки", – каже Анна Дерев’янко.

Навчання в Інвест офісі проводиться безкоштовно. За 11 місяців навчання пройшли більше як 1400 підприємців.

"Важливо зазначити, що кожна грантова заявка має окремі умови. Зазвичай вони стосуються організаційно-правової форми бізнесу, кількості офіційно працевлаштованих працівників, строку провадження своєї діяльності та території, де зареєстроване підприємство", – розповідає LIGA.net керівник Інвест офісу Тарас Єлейко.

За його словами, серед клієнтів офісу найбільше успішних заявок мають виробничі, крафтові, жіночі та сімейні підприємства. Розмір фінансування сягає від 50 000 грн до 8 млн грн.

Неможливо отримати грант на будівництво, придбання ділянки або нерухомості. За наявності КВЕДу на продаж алкоголю чи тютюну залучити безповоротні кошти на розвиток також не вдасться. А ще – майже всі програми вимагають створення нових робочих місць. Тому для бізнесів, які за своєю організаційно-правовою формою не можуть працевлаштовувати людей, кількість грантів значно обмежена.

"Успіх грантової заявки залежить від багатьох факторів. Може бути потенційно цікава ініціатива, але бізнес недостатньо якісно описує свою потребу. Буває, що програма для ТОВ, а подає заявку ФОП. Звісно, що тоді позитивної відповіді чекати не варто. Моя порада – уважно читайте умови грантів, заборонені категорії діяльності, будьте чесні та реально оцінюйте свої можливості", – зазначає Тарас Єлейко.

Позики ЄБРР

Важливою у кредитуванні великого бізнесу та МСБ стала підтримка міжнародних організацій. Так, у травні 2022 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив про свою підтримку в Україні більш ніж на €53 млн кредитів продовольчої безпеки. В результаті до кінця року видав кредитів на €280 млн.

Позики ЄБРР видавав напряму та через проєкти розподілу ризиків – покривав 50-70% ризиків за кредитами для бізнесу в українських банках. Останнє дозволило банкам сміливіше підходити до питання надання позик.

Кредити розраховані на компанії, що займаються вирощуванням та переробленням сільськогосподарських культур, транспортуванням, імпортом, працюють у напрямку харчової промисловості.

Зокрема, €24 млн кредиту на підтримку сільськогосподарського бізнесу отримав від ЄБРР холдинг МХП Юрія Косюка. €11 млн з розподілом ризиків – холдинг Астарта Віктора Іванчика. €10 млн – Баришівська зернова компанія, що належить шведській Grain Alliance.

У найближчих планах ЄБРР – позика в розмірі €9,6 млн компанії Agrosem Ігоря Звягінцева для розширення залізничного термінала поблизу кордону з Польщею, а також розвитку зернового перевантажувального комплексу та контейнерних майданчиків. Це має збільшити доступну потужність експорту зерна з країни.

У межах окремої програми підтримки малого та середнього бізнесу "Кредитна лінія ЄБРР – EU4Business", підприємства-позичальники, що прозоро ведуть свою діяльність на території України, також мають можливість отримати грантові кошти (кешбек) від ЄБРР до 15% від взятої суми кредиту в українських банках-партнерах.

Такими є Банк Львів, Креді Агріколь, ПроКредит, Укрексімбанк, Укргазбанк та ОТП Лізинг. Фінансування надається у валюті або гривні на 3-5 років для будь-якої інвестиції. Для участі у програмі потрібно подати заявку у відповідний банк.

Попри війну, в Україні спостерігається ріст кількості підприємців. Так, за перше півріччя 2023 року, згідно з оприлюдненими ресурсом Опендатабот офіційними даними, засновано майже 134 000 нових мікробізнесів. Це близько 70% від загальної кількості зареєстрованих ФОПів за весь 2022 рік.

Найбільше нових ФОПів було створено у червні – більше ніж 31 000. Це найбільший показник не лише за період повномасштабного вторгнення, а й за останні три роки. Востаннє понад 30 000 нових підприємців було зареєстровано у червні та липні 2020 року.

"Впевнена, що на участь у програмах підтримки буде ще більший попит, насамперед на деокупованих територіях", – зазначає Наталя Буткова-Вітвіцька.

Сам Ощадбанк тим часом розширює перелік інструментів підтримки бізнесу, пропонуючи підприємцям гранти не тільки від держави, а й від міжнародних партнерів. А також чимало можливостей отримання кредитної підтримки та участі в партнерських програмах.

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