Льготные кредиты, гранты и помощь ЕБРР. Где бизнесу взять деньги

Вариантом финансирования могут являться кредитные или грантовые программы. Но многие предприниматели о них не знают.

Серьезной проблемой для бизнеса с началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины стал отказ банков в кредитовании. Банки хоть и имели деньги для выдачи ссуд, брать на себя кредитные риски боялись. Уверенности в дальнейшей платежеспособности, даже непострадавшего на момент подачи заявки на кредит бизнеса, не было. Программы государственной поддержки бизнеса также были сокращены.

Программа "5-7-9"

Самая известная государственная программа кредитования "5-7-9". Оно официально стартовало в феврале 2020 года. Ее суть состоит в том, что государство компенсирует из бюджета для банков часть процентов по кредитам, которые они выдают бизнесу. Компании, соответственно, получают кредит под 5%, 7% или 9% в зависимости от целевого назначения и условий кредита.

В то же время, согласно результатам опросов Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), предоставленных LIGA.net, программой "5-7-9" на сегодняшний день пользуется 28% малого бизнеса и только 3% крупного и среднего бизнеса из числа тех, кто вообще пользуется программами поддержки.

"Из тех, кто подавался на программу "5-7-9", почти половина опрошенных, а именно 48%, имели негативный опыт, в частности предприниматели жаловались на трудности получения кредита, большие первые взносы, отказ в получении без объяснений и непокрытие многих категорий бизнеса", – рассказывает LIGA.net исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Очевидно, что тормозным рычагом для банков при предоставлении льготных кредитов также являлась задолженность государства по программе "5-7-9". На начало 2023 года она составила 4,5 млрд грн. Сейчас эта задолженность сокращается. Согласно данным НБУ, на 1 июля 2023 года составила 2,7 млрд грн.

Всего за период действия военного положения в рамках государственной программы "5-7-9" по состоянию на 1 августа 2023 года было заключено 33 306 кредитных соглашений на общую сумму 130,3 млрд грн. Больше половины из них – банками государственного сектора: 25 504 сделки на сумму 70,3 млрд грн.

Львиную долю – 57,36 млрд грн из общей суммы, по информации Минфина, – составляют кредиты на антивоенные цели. Кредиты для сельхозпроизводителей – 33,26 млрд грн, на инвестиционные цели – 5,65 млрд грн, как антикризисные кредиты – 7,49 млрд грн, как рефинансирование предварительно полученных кредитов – 4,14 млрд грн.

Максимальная сумма кредита, которую можно получить по программе "5-7-9", – 50 млн грн. Участниками программы на сегодняшний день являются 45 банков.

Гранты

Получить грант до 250 000 грн на создание или развитие бизнеса можно в рамках программы микрогрантов "Собственное дело". Это одна из составляющих государственной инициативы поддержки бизнеса єРобота, которая стартовала год назад. Программу реализует Минэкономики совместно с Министерством цифровой трансформации и Госслужбой занятости. Эксклюзивным банковским партнером этого направления єРоботы выступает Ощадбанк.

Роль Ощадбанка в реализации программы состоит в проверке деловой репутации заявителей, открытии счетов, на которые происходит зачисление грантов, и контроле целевого назначения полученных средств.

Согласно статистике банка, около 30% претендентов на получение грантов – физические лица почти без опыта предпринимательской деятельности, для которых эта грантовая программа является единственной возможностью привлечения финансирования для старта собственного бизнеса.

За время действия єРоботы Ощадбанком было проработано почти 28 000 заявок на получение гранта. Однако средства на развитие бизнеса получили только 6000 предпринимателей. Общая сумма – 1,3 млрд грн.

"Этап проверки деловой репутации в Ощадбанке приблизительно 75% заявителей проходят успешно. Среди остальных 25% около половины получают отказы из-за негативной деловой репутации (судебные дела, исполнительные внедрения, аресты имущества, недействительные документы). Чуть больше четверти – из-за негативной кредитной истории. Еще 16,7% из них получают отказ по виду деятельности. То есть клиенты не отвечают условиям грантовых программ (торговля алкоголем, табаком, сдача в аренду недвижимости и др.)", – объясняет ситуацию LIGA.net член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ Наталья Буткова-Витвицкая.

Еще около 50% предпринимателей из поданных Ощадбанком для рассмотрения заявок с положительным заключением, по ее словам, получают отказ из-за невладения полной информацией и отсутствия понимания бизнес-проекта на втором этапе, во время собеседования в центре занятости.

"Именно поэтому во время всех наших коммуникаций с предпринимателями мы подчеркиваем потребность в обучении в подготовке бизнес-планов, ведь правильное бизнес-планирование – это не только путь к успешному предпринимательству, но и путь к получению дополнительного финансирования для вашего бизнеса", – отмечает Наталья Буткова-Витвицкая.

По состоянию на сегодняшний день в рамках программы єРобота Ощадбанк выступает провайдером еще нескольких грантовых программ:

микрогрант – грант в размере до 250 000 грн направлен на развитие микробизнеса (приобретение оборудования, сырья, аренда помещений и пр.);

грант "Ветеран" – гранты суммой до 1 млн грн, направленные на развитие бизнеса, владельцами которого являются ветераны или их близкие родственники. Средства можно направить на приобретение оборудования, сырья, материалов, домашних животных, арендных платежей;

грантовая программа для перерабатывающих предприятий в сумме до 8 млн грн, участие клиентов – от 50%;

"Свой Сад" – гранты до 10 млн грн, направленные на создание и расширение садоводства, причем вклад клиента должен составлять от 30% стоимости проекта финансирования;

"Своя теплица" – максимальная сумма гранта 7 млн грн, целевое назначение – строительство модульных теплиц, участие клиента от 30%.

Получить гранты могут как начинающие предприниматели, так и люди, уже имеющие опыт в бизнесе. Обязательным условием всех грантовых программ является создание новых рабочих мест. Их количество зависит от суммы и направления гранта.

Сам алгоритм подачи заявок на гранты по государственным программам выглядит следующим образом: предприниматель через портал Дия подает заявление и разработанный бизнес-план по установленной форме. Затем Ощадбанк проверяет деловую репутацию заявителя и передает все заявки в центр занятости. Центр занятости проводит собеседование с предпринимателем, принимает решение о выдаче гранта и сообщает об этом получателю гранта, Министерству экономики и Ощадбанку. Далее предприниматель открывает в банке специальный счет и получает денежные средства.

По информации Ощадбанка, в первую очередь полученные средства предприниматели планируют использовать на приобретение нового оборудования – 47%. А также на лизинг оборудования, покупку посевных материалов, аренду помещений, рекламу и маркетинг.

До конца 2023 года должно состояться еще восемь волн подачи заявок на гранты по программе "Собственное дело" с общим объемом финансирования в 1 млрд грн.

Консультации

Подобрать финансовые программы и гранты для развития собственного дела можно с помощью Инвест офиса. Основа работы офиса – консультации микро-, малого и среднего бизнеса для получения грантового или иного безвозвратного финансирования. Этим в Инвест офисе занимаются сертифицированные специалисты международного уровня в области написания грантовых заявок.

Это консультационная платформа инструментов для усиления бизнеса. Работает с сентября 2022 года во Львове. По состоянию на август 2023 года платформа содержит 27 программ поддержки бизнеса от государства и международных доноров.

За время работы эксперты Инвест офиса предоставили более 1000 консультаций для предпринимателей и помогли привлечь суммарно свыше 20 млн грн. Эти деньги бизнес использует для релокации, развития существующих предприятий, запуска новых идей, приобретения оборудования, выхода на новые рынки, покрытия учений и маркетинга и т.д.

Почему консультации по финансовым программам стали фундаментом работы, в Инвест офисе объясняют LIGA.net на языке цифр:

"В 2022 году мы совместно со Стамбульским центром развития предпринимательства провели исследование состояния и потребностей бизнеса. По его результатам, одна из ключевых проблем бизнеса сейчас – это недостаток финансирования. При этом только 10% опрошенных пробовали пользоваться грантами и другими видами безвозвратного финансирования, которые сейчас активно развиваются. К сожалению, недостаточная осведомленность о таких программах поддержки, отсутствие опыта, сложности их поиска и подбора не позволяет массово и эффективно использовать этот инструмент".

Недостаточную проинформированность о программах поддержки для бизнеса подтверждают и в ЕБА.

"В целом для 24% опрошенных нами предпринимателей не хватает информации о программах государственной и международной поддержки", – говорит Анна Деревянко.

Обучение в Инвест офисе проводится бесплатно. За 11 месяцев обучения прошли более 1400 предпринимателей.

"Важно отметить, что у каждой грантовой заявки есть отдельные условия. Обычно они касаются организационно-правовой формы бизнеса, количества официально трудоустроенных работников, срока производства своей деятельности и территории, где зарегистрировано предприятие", – рассказывает LIGA.net руководитель Инвест офиса Тарас Елейко.

По его словам, среди клиентов офиса больше успешных заявок имеют производственные, крафтовые, женские и семейные предприятия. Размер финансирования составляет от 50 000 грн до 8 млн грн.

Невозможно получить грант на строительство, приобретение участка или недвижимости. При наличии КВЭД на продажу алкоголя или табака привлечь безвозвратные средства на развитие тоже не удастся. А еще почти все программы требуют создания новых рабочих мест. Поэтому для бизнесов, которые по своей организационно-правовой форме не могут трудоустраивать людей, количество грантов значительно ограничено.

"Успех грантовой заявки зависит от многих факторов. Может быть потенциально интересная инициатива, но бизнес недостаточно качественно описывает свою потребность. Бывает, что программа для ООО, а подает заявку ФЛП. Конечно, тогда положительного ответа ждать не стоит. Мой совет – внимательно читайте условия грантов, запрещенные категории деятельности, будьте честны и реально оценивайте свои возможности", – отмечает Тарас Елейко.

Ссуды ЕБРР

Важной в кредитовании крупного бизнеса и МСБ стала поддержка международных организаций. Так, в мае 2022 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о своей поддержке в Украине более чем на €53 млн кредитов продовольственной безопасности. В результате к концу года выдал кредитов на €280 млн.

Кредиты ЕБРР выдавал напрямую и через проекты распределения рисков – покрывал 50-70% рисков по кредитам для бизнеса в украинских банках. Последнее позволило банкам смелее подходить к вопросу выдачи ссуд.

Кредиты рассчитаны на компании, занимающиеся выращиванием и переработкой сельскохозяйственных культур, транспортировкой, импортом, работающим в направлении пищевой промышленности.

В частности, €24 млн кредита в поддержку сельскохозяйственного бизнеса получил от ЕБРР холдинг МХП Юрия Косюка. €11 млн с распределением рисков – холдинг Астарта Виктора Иванчика. €10 млн – Барышевская зерновая компания, принадлежащая шведской Grain Alliance.

В ближайших планах ЕБРР – ссуда в размере €9,6 млн компании Agrosem Игоря Звягинцева для расширения железнодорожного терминала вблизи границы с Польшей, а также развития зернового перегрузочного комплекса и контейнерных площадок. Это должно увеличить доступную мощность экспорта зерна из страны.

В рамках отдельной программы поддержки малого и среднего бизнеса "Кредитная линия ЕБРР – EU4Business", предприятия-заемщики, прозрачно ведущие свою деятельность на территории Украины, также могут получить грантовые средства (кешбэк) от ЕБРР до 15% от взятой суммы кредита в украинских банках-партнерах.

Таковы Банк Львов, Креди Агриколь, ПроКредит, Укрэксимбанк, Укргазбанк и ОТП Лизинг. Финансирование предоставляется в валюте или гривне на 3-5 лет для любой инвестиции. Для участия в программе необходимо подать заявку в соответствующий банк.

Несмотря на войну, в Украине наблюдается рост предпринимателей. Так, за первое полугодие 2023 года, согласно обнародованным ресурсом Опендатабот официальным данным, основано почти 134 000 новых микробизнесов. Это почти 70% от общего количества зарегистрированных ФЛП за весь 2022 год.

Больше новых ФЛП было создано в июне – свыше 31 000. Это самый большой показатель не только за период полномасштабного вторжения, но и за последние три года. В последний раз более 30 000 новых предпринимателей было зарегистрировано в июне и июле 2020 года.

"Уверена, что на участие в программах поддержки будет еще больший спрос, в первую очередь на деоккупированных территориях", – отмечает Наталья Буткова-Витвицкая.

Сам Ощадбанк тем временем расширяет список инструментов поддержки бизнеса, предлагая предпринимателям гранты не только от государства, но и от международных партнеров. А также много возможностей получения кредитной поддержки и участия в партнерских программах.

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