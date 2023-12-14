Государство запустило новую программу поддержки ликвидности бизнеса в рамках "5-7-9"

Бизнес сможет получить от государства до 150 млн грн оборотного капитала по договорам факторинга

Юрий Драганчук (Фото: Минфин)

Фонд развития предпринимательства запустил новую программу по поддержанию ликвидности бизнеса по договорам факторинга в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Факторинг – финансовая операция, позволяющая предприятию немедленно получить деньги и восстановить свою ликвидность для производства новых товаров. Для этого оно за определенный процент должно уступить факторинговой компании (уполномоченному фактору) свое право требования к покупателю за неоплаченные товары и услуги (дебиторская задолженность).

"Благодаря этой программе предприятия смогут покрыть ежедневные расходы, снизить риск "неплатежей" со стороны контрагентов и улучшить устойчивость всей цепочки поставок товаров", — сказал на презентации программы заместитель министра финансов, глава совета ФРП Юрий Драганчук.

Фонд развития предпринимательства, назначенный оператором программы "Доступный факторинг", будет реализовывать ее через банки-партнеры: Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, ТАСкомбанк, Коминбанк, Банк Глобус и МТБ Банк.

Финансовая поддержка бизнеса по договорам факторинга будет предусматривать компенсацию процентной ставки за факторинг на уровне до 13% годовых. Фактор будет предоставлять факторинг в размере до 95% дебиторской задолженности, но сумма финансирования не может превышать 150 млн грн, включая средства, полученные по программам "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%".

Услуга доступна для предприятий любого размера, осуществляющих поставку товаров, произведенных украинским товаропроизводителем, на условиях отсрочки платежа. Это может быть ФОП, компания с украинским собственником, сельскохозяйственный производитель.