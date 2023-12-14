Государство запустило новую программу поддержки ликвидности бизнеса в рамках "5-7-9"
Фонд развития предпринимательства запустил новую программу по поддержанию ликвидности бизнеса по договорам факторинга в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Факторинг – финансовая операция, позволяющая предприятию немедленно получить деньги и восстановить свою ликвидность для производства новых товаров. Для этого оно за определенный процент должно уступить факторинговой компании (уполномоченному фактору) свое право требования к покупателю за неоплаченные товары и услуги (дебиторская задолженность).
"Благодаря этой программе предприятия смогут покрыть ежедневные расходы, снизить риск "неплатежей" со стороны контрагентов и улучшить устойчивость всей цепочки поставок товаров", — сказал на презентации программы заместитель министра финансов, глава совета ФРП Юрий Драганчук.
Фонд развития предпринимательства, назначенный оператором программы "Доступный факторинг", будет реализовывать ее через банки-партнеры: Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, ТАСкомбанк, Коминбанк, Банк Глобус и МТБ Банк.
Финансовая поддержка бизнеса по договорам факторинга будет предусматривать компенсацию процентной ставки за факторинг на уровне до 13% годовых. Фактор будет предоставлять факторинг в размере до 95% дебиторской задолженности, но сумма финансирования не может превышать 150 млн грн, включая средства, полученные по программам "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%".
Услуга доступна для предприятий любого размера, осуществляющих поставку товаров, произведенных украинским товаропроизводителем, на условиях отсрочки платежа. Это может быть ФОП, компания с украинским собственником, сельскохозяйственный производитель.
- Самая известная государственная программа кредитования – "5-7-9". Она официально стартовала в феврале 2020 года. Ее суть состоит в том, что государство компенсирует из бюджета для банков часть процентов по кредитам, которые они выдают бизнесу. Компании соответственно получают кредит под 5%, 7% или 9% в зависимости от целевого назначения и условий кредита.