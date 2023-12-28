Кабмин решил исключить большой бизнес из программ помощи 5-7-9%

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Кабинет министров на заседании 27 декабря решил сосредоточить предоставление финансовой государственной поддержки по программам "5-7-9%" исключительно на микро-, малых и средних предприятиях. Об этом сообщило Министерство финансов в четверг, 28 декабря.

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Такие изменения предусмотрены обновленными порядками реализации программ "Доступные кредиты 5-7-9%", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" и "Доступный факторинг".

Исключение крупных компаний из программ предусмотрено договоренностями с Международным валютным фондом. "Минфин инициировал постепенное упразднение права крупных компаний на получение помощи по этой программе", — говорится в последнем меморандуме с МВФ.

Согласно второму пересмотру программы МВФ структурный маяк "Разработка концептуальной записки по программе 5-7-9% с предложениями нацелить ее на малые и средние предприятия, постепенно отказываясь от участия крупных компаний, усилить мониторинг и поддерживать адекватные защитные механизмы" не было выполнено вовремя. Новый срок для него – до конца марта 2024 года.

Одновременно Кабинет министров снял ограничения на участие в программах для предпринимателей:

→ которые перерегистрировались на подконтрольную территорию Украины, но не имеют возможности релокации бизнеса, однако своевременно выполняют обязательства по кредитным договорам и уплачивают налоги, сборы и обязательные платежи в госбюджет Украины;

→ которые зарегистрированы, в частности, на территориях Херсонской (в том числе Херсон), Николаевской и Днепропетровской областей, для которых уже определена дата завершения боевых действий и временной оккупации, но дата еще не внесена в перечень территорий активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы