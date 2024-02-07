Частка проблемних кредитів у банках за другий рік повномасштабної війни впала до 37,4%

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Частка кредитів (NPL), що не працюють, в українських банках за підсумками 2023 року впала до 37,4%, повідомила пресслужба НБУ. Це на 0,8 відсоткового пункта нижче, ніж рік тому.

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Загальний обсяг проблемних кредитів зменшився на 9,7 млрд грн – до 422,4 млрд грн.

Джерело: НБУ

Скорочення частки NPL насамперед пояснюється активізацією кредитування.

"У 2023 році завдяки поліпшенню попиту на гривневі кредити, з огляду на відновлення бізнес-активності, портфель чистих корпоративних кредитів зростав сім місяців поспіль, зокрема поза межами державних програм. Зростають роздрібні незабезпечені споживчі та іпотечні позики", – йдеться в повідомленні регулятора.

Інші причини скорочення частки проблемних кредитів – реструктуризація та відновлення обслуговування проблемної заборгованості корпоративними клієнтами, що відбулося переважно в державних банках, а також списання заборгованості фізичним особам.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка NPL в українських банках стала скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року).