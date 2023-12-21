В Україні обмежили відсотки за мікрокредитами до 1% на день. Зеленський підписав закон

За недотримання вимог закону про обмеження ставки загрожує штраф до 170 000 грн

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Президент Володимир Зеленський 21 грудня підписав ухвалений місяць тому закон про обмеження ставок за мікрокредитами. Про це повідомляється в картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту.

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Закон передбачає, що максимальний розмір денної процентної ставки за мікрокредитами не може перевищувати 1% (на перехідний період – 2,5% у перші 120 днів, 1,5% у наступні 120 днів).

Недотримання вимог закону щодо обмеження ставки буде каратися штрафом у розмірі від 5000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 000 – 170 000 грн) за кожний випадок.

Забороняється укладати договір про споживчий кредит з особами, включеними до реєстру лудоманів, якщо відомо про використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

Ухвалення закону ініціював Національний банк. Він пояснював, що це необхідно для посилення захисту прав споживачів, бо здебільшого фінансові компанії, які надають послугу мікрокредитування, нехтують перевіркою платоспроможності позичальників, а ризик неповернення коштів перекривають надвисокими процентними ставками за кредитом.

Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5% на день, або 913% річних.

У результаті тільки за останні пів року непіднімне боргове навантаження отримали 90 000 позичальників. Понад 200 000 позичальників перебувають у стані хронічної заборгованості та брали нові кредити для погашення попередньо взятих.

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