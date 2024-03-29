ПриватБанк продав проблемні карткові кредити на пів мільярда за 3% вартості

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Державний ПриватБанк реалізував через OpenMarket права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 491 млн грн. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

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Рішення про продаж права вимоги за цим портфелем безнадійних кредитів наглядова рада ПриватБанку ухвалила наприкінці 2023 року.

У редукціоні 23 лютого взяли участь дві фінустанови. Торги відбулися з автоматичним зниженням стартової ціни. Найбільша цінова пропозиція склала 13,1 млн грн, що на 24% більше за мінімальну ціну, визначену банком.

28 березня за результатами електронних торгів підписана угода і права вимоги передані новому кредитору.

Реалізований банком портфель містить понад 79 000 "старих" споживчих кредитів, наданих в попередні роки фізичним особам без забезпечення. Ці кредити були визнані безнадійними та списані шляхом сформованих резервів.

З портфеля для продажу були виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані.

Усім позичальникам, борги яких були відступлені, впродовж десяти днів повідомлять про факт відступлення прав вимоги й контактні дані нового кредитора.