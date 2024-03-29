ПриватБанк продав проблемні карткові кредити на пів мільярда за 3% вартості
Фото: Depositphotos

Державний ПриватБанк реалізував через OpenMarket права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 491 млн грн. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Рішення про продаж права вимоги за цим портфелем безнадійних кредитів наглядова рада ПриватБанку ухвалила наприкінці 2023 року.

У редукціоні 23 лютого взяли участь дві фінустанови. Торги відбулися з автоматичним зниженням стартової ціни. Найбільша цінова пропозиція склала 13,1 млн грн, що на 24% більше за мінімальну ціну, визначену банком.

28 березня за результатами електронних торгів підписана угода і права вимоги передані новому кредитору.

Реалізований банком портфель містить понад 79 000 "старих" споживчих кредитів, наданих в попередні роки фізичним особам без забезпечення. Ці кредити були визнані безнадійними та списані шляхом сформованих резервів.

З портфеля для продажу були виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані.

Усім позичальникам, борги яких були відступлені, впродовж десяти днів повідомлять про факт відступлення прав вимоги й контактні дані нового кредитора.

  • До повномасштабного вторгнення Росії частка неробочих кредитів (NPL) в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.
  • За підсумками 2023 року частка NPL в українських банках скоротилася на 0,8 в.п. до попереднього року – до 37,4%.
  • На 1 лютого 2024 року частка неробочих кредитів у банківському секторі скоротилася на 0,6 в.п. — до 36,7%, або на 1,9 млрд грн — до 420,4 млрд грн.
  • Найбільше NPL зосереджено в державних банках – 351,4 млрд грн. З них у ПриватБанку – 179,9 млрд грн.
ПриватБанкNPLпроблемні кредитинеробочі кредити