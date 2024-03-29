ПриватБанк продав проблемні карткові кредити на пів мільярда за 3% вартості
Державний ПриватБанк реалізував через OpenMarket права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 491 млн грн. Про це повідомила пресслужба фінустанови.
Рішення про продаж права вимоги за цим портфелем безнадійних кредитів наглядова рада ПриватБанку ухвалила наприкінці 2023 року.
У редукціоні 23 лютого взяли участь дві фінустанови. Торги відбулися з автоматичним зниженням стартової ціни. Найбільша цінова пропозиція склала 13,1 млн грн, що на 24% більше за мінімальну ціну, визначену банком.
28 березня за результатами електронних торгів підписана угода і права вимоги передані новому кредитору.
Реалізований банком портфель містить понад 79 000 "старих" споживчих кредитів, наданих в попередні роки фізичним особам без забезпечення. Ці кредити були визнані безнадійними та списані шляхом сформованих резервів.
З портфеля для продажу були виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані.
Усім позичальникам, борги яких були відступлені, впродовж десяти днів повідомлять про факт відступлення прав вимоги й контактні дані нового кредитора.
- До повномасштабного вторгнення Росії частка неробочих кредитів (NPL) в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.
- За підсумками 2023 року частка NPL в українських банках скоротилася на 0,8 в.п. до попереднього року – до 37,4%.
- На 1 лютого 2024 року частка неробочих кредитів у банківському секторі скоротилася на 0,6 в.п. — до 36,7%, або на 1,9 млрд грн — до 420,4 млрд грн.
- Найбільше NPL зосереджено в державних банках – 351,4 млрд грн. З них у ПриватБанку – 179,9 млрд грн.