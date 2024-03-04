Доля проблемных кредитов в банковской системе упала ниже 37%

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась на 0,6 п.п. до 36,7% на 1 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

За прошлый месяц объем проблемных кредитов сократился на 1,9 млрд грн до 420,4 млрд грн.

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Больше всего NPL сосредоточено в государственных банках – 351,4 млрд грн. Из них в ПриватБанке – 179,9 млрд грн.

Сокращение проблемных кредитов зафиксировано среди банков с иностранным капиталом (на 80 млн грн до 32,3 млрд грн) и частных банков (на 685 млн грн до 36,6 млрд грн).

Объем предоставленных банками кредитов вырос на 13,4 млрд грн в феврале.

Предварительные результаты оценки устойчивости свидетельствуют об адекватной оценке большинством банков кредитного риска, указывают в НБУ.

До полномасштабного вторжения России доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках увеличивался.

По итогам 2023 года доля NPL в украинских банках сократилась на 0,8 п.п. к предыдущему году до 37,4%.

29 февраля 2024 года Кабмин погасил часть долга перед банками по программе помощи 5-7-9%.

Украинские компании с апреля смогут брать кредиты у британской инвесткомпании.

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