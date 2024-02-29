Кабмин погасил часть долга перед банками по программе помощи 5-7-9%
Кабинет министров погасил часть задолженности перед банками-участниками государственной программы льготных кредитов "5-7-9". Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
По информации банков, задержка оплаты государством разницы между льготными и рыночными ставками составляет около шести месяцев. На начало года, по информации Нацбанка, общая сумма задержки составила 7 млрд грн.
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"Вчера государство перечислило первый транш в этом году в размере 1,6 млрд грн. Средства отправили из бюджета в Фонд развития предпринимательства, а сегодня их получили банки. На днях ожидается еще один транш", – заявила чиновник.
В последнее время появлялась информация, что некоторые банки начали предупреждать своих клиентов о возможности перевода их кредитов на коммерческую ставку вместо льготной, сказала Свириденко.
Это объяснялось наличием задержки бюджетного финансирования на покрытие разницы между рыночной ставкой и целевой по программе "5-7-9%".
Позже программу увеличили, добавив программу финансового лизинга, а в декабре 2023 года государство запустило новую программу по поддержке ликвидности под названием "Доступный факторинг".
В феврале правительство увеличило предельный срок задержки расчетов государства с банками с шести до девяти месяцев, о чем банки были проинформированы.
"Сейчас оснований для перевода кредитов клиентов на коммерческую ставку нет", – подчеркнула Свириденко.
В 2024 году в государственном бюджете на компенсацию процентных ставок для бизнеса по программе "5-7-9%" предусмотрено 18 млрд грн. Это на 2 млрд грн больше, чем в прошлом году.
В 2023 году по этой программе выдали около 24 000 кредитов. "5-7-9%" была фактически единственным источником доступного кредитования для украинского малого и среднего бизнеса.
- В конце 2023 года государство по согласованию с Международным финансовым фондом запустило постепенное упразднение права крупных компаний на получение помощи 5-7-9%. Кабинет министров на заседании 27 декабря решил сосредоточить предоставление финансовой государственной поддержки по этой программе исключительно на микро-, малых и средних предприятиях.