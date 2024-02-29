Кабмин погасил часть долга перед банками по программе помощи 5-7-9%

Размер долга перед банками на начало года составил 7 млрд грн. Правительство перевело банкам первый транш в размере 1,6 млрд грн

Министр экономики Юлия Свириденко. Фото - facebook.com/yulia.svyrydenko

Кабинет министров погасил часть задолженности перед банками-участниками государственной программы льготных кредитов "5-7-9". Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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По информации банков, задержка оплаты государством разницы между льготными и рыночными ставками составляет около шести месяцев. На начало года, по информации Нацбанка, общая сумма задержки составила 7 млрд грн.

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"Вчера государство перечислило первый транш в этом году в размере 1,6 млрд грн. Средства отправили из бюджета в Фонд развития предпринимательства, а сегодня их получили банки. На днях ожидается еще один транш", – заявила чиновник.

В последнее время появлялась информация, что некоторые банки начали предупреждать своих клиентов о возможности перевода их кредитов на коммерческую ставку вместо льготной, сказала Свириденко.

Это объяснялось наличием задержки бюджетного финансирования на покрытие разницы между рыночной ставкой и целевой по программе "5-7-9%".

Справка "5-7-9" – самая известная государственная программа кредитования. Она официально стартовала в феврале 2020 года. Суть программы состоит в том, что государство компенсирует из бюджета для банков часть процентов по кредитам, которые они выдают бизнесу. Компании соответственно получают кредит под 5%, 7% или 9% в зависимости от целевого назначения и условий кредита.

– самая известная государственная программа кредитования. Она официально стартовала в феврале 2020 года. Суть программы состоит в том, что государство компенсирует из бюджета для банков часть процентов по кредитам, которые они выдают бизнесу. Компании соответственно получают кредит под 5%, 7% или 9% в зависимости от целевого назначения и условий кредита. Позже программу увеличили, добавив программу финансового лизинга, а в декабре 2023 года государство запустило новую программу по поддержке ликвидности под названием "Доступный факторинг".

В феврале правительство увеличило предельный срок задержки расчетов государства с банками с шести до девяти месяцев, о чем банки были проинформированы.

"Сейчас оснований для перевода кредитов клиентов на коммерческую ставку нет", – подчеркнула Свириденко.

В 2024 году в государственном бюджете на компенсацию процентных ставок для бизнеса по программе "5-7-9%" предусмотрено 18 млрд грн. Это на 2 млрд грн больше, чем в прошлом году.

В 2023 году по этой программе выдали около 24 000 кредитов. "5-7-9%" была фактически единственным источником доступного кредитования для украинского малого и среднего бизнеса.