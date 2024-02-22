Зміст:
  1. Позиція банків
  2. Перезавантаження чи згортання
  3. Що чекає на позичальників

Занепокоєння серед учасників державної програми пільгових кредитів "5-7-9" викликає суттєва затримка компенсації. За інформацією банківських установ, затримка оплати державою різниці між пільговими і ринковими ставками становить близько 6 місяців. На початок року, за інформацією Нацбанку, загальна сума затримки становила 7 млрд гривень. Очевидно, що зараз вона ще більша.

Регулятор намагається заспокоїти уповноважені на видання пільгових кредитів "5-7-9" банки листами. Там ідеться про те, що "Нацбанк розуміє проблему затримок з виплатами компенсації відсотків за кредитами, наданими українськими банками в межах програми "Доступні кредити 5-7-9 %".

І "наразі Нацбанк спільно з Мінфіном та Мінекономіки працює над аналізом ситуації для пошуку оптимального рішення цієї проблеми".

Позиція банків

"За наявною у нас інформацією, проблема із затримкою компенсації відсотків за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" має бути вирішена у поточному місяці", – каже у коментарі LIGA.net членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ, Наталія Буткова-Вітвіцька.

Довідка
Державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" як  інвестиційні позики підприємцям, що розвивають бізнес, створюють робочі місця, наповнюють бюджет податками (орієнтованість на малий бізнес) уряд запустив 4 роки тому. Основні аспекти програми описані у постанові Кабміну від 24 січня 2020 року № 28. Роль держави полягає у компенсуванні відсоткової ставки відповідно до запланованих показників Державного бюджету банкам. Надання державної підтримки суб'єктам господарювання здійснюється Фондом розвитку підприємництва (ФРП). За період свого існування програма зазнала понад 30 змін. У трійці найбільших одержувачів коштів за підсумками 2023 року – аграрні, енергетичні та інфраструктурні компанії. З початку існування програми підписано 81 062 кредитних договори на загальну суму 275,5 млрд грн. З них банками державного сектору економіки – 54 935 договорів на 121 млрд грн.

Вірять у спроможність держави погасити борги за програмою "5-7-9" і в державному ПриватБанку.

"Затримки виплат за програмою "5-7-9" є помітними, але не критичними. Рік тому була аналогічна ситуація, і державні інституції знайшли вихід з ситуації. Тож ми сподіваємось на розв'язання проблеми і у 2024 році", – коментує LIGA.net член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв.

У державних банках кажуть, що затримки із компенсацією відсотків за програмою "5-7-9" не впливають на видання нових кредитів.

За словами Наталії Буткової-Вітвіцької, у 2024 році Ощад планує вкотре збільшити обсяг фінансової підтримки підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) – на 20-30%. У 2022 році банк практично подвоїв свій кредитний портфель за програмою "5-7-9". На початок 2023 року він становив 22 млрд грн. У 2023-му збільшився ще на 26%.

Важливим чинником збільшення обсягів кредитування в Ощадбанку називають діджиталізацію кредитного процесу для підприємців. Завдяки сервісу ОщадБізнес подати відповідну заявку та отримати попередню відповідь щодо позики протягом 24 годин можна онлайн, без відвідування відділення банку.

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