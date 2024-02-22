Беспокойство среди участников государственной программы льготных кредитов "5-7-9" вызывает существенная задержка компенсации. По информации банковских учреждений, задержка оплаты государством разницы между льготными и рыночными ставками составляет около 6 месяцев. На начало года, по информации Нацбанка, общая сумма задержки составила 7 млрд гривен. Очевидно, что сейчас она еще больше.

Регулятор пытается успокоить уполномоченные на выдачу льготных кредитов "5-7-9" банки письмами. Там говорится, что "Нацбанк понимает проблему задержек с выплатами компенсации процентов по кредитам, предоставленным украинскими банками в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

И "На данный момент Нацбанк совместно с Минфином и Минэкономики работает над анализом ситуации для поиска оптимального решения этой проблемы".

Позиция банков

"По имеющейся у нас информации, проблема с задержкой компенсации процентов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" должна быть решена в текущем месяце", – говорит в комментарии LIGA.net член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ, Наталья Буткова-Витвицкая.

Справка Государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" как инвестиционные ссуды предпринимателям, которые развивают бизнес, создают рабочие места, наполняют бюджет налогами (ориентированность на малый бизнес), правительство запустило 4 года назад. Основные аспекты программы описаны в постановлении Кабмина от 24 января 2020 года № 28. Роль государства заключается в компенсировании процентной ставки в соответствии с запланированными показателями Государственного бюджета банкам. Оказание государственной поддержки субъектам ведения хозяйственной деятельности осуществляется Фондом развития предпринимательства (ФРП). За период своего существования программа претерпела более 30 изменений. В тройке крупнейших получателей денежных средств по итогам 2023 года – аграрные, энергетические и инфраструктурные компании. С начала существования программы подписано 81 062 кредитных договора на общую сумму 275,5 млрд грн. Из них банками государственного сектора экономики – 54 935 договоров на 121 млрд грн. Государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" как инвестиционные ссуды предпринимателям, которые развивают бизнес, создают рабочие места, наполняют бюджет налогами (ориентированность на малый бизнес), правительство запустило 4 года назад. Основные аспекты программы описаны в постановлении Кабмина от 24 января 2020 года № 28. Роль государства заключается в компенсировании процентной ставки в соответствии с запланированными показателями Государственного бюджета банкам. Оказание государственной поддержки субъектам ведения хозяйственной деятельности осуществляется Фондом развития предпринимательства (ФРП). За период своего существования программа претерпела более 30 изменений. В тройке крупнейших получателей денежных средств по итогам 2023 года – аграрные, энергетические и инфраструктурные компании. С начала существования программы подписано 81 062 кредитных договора на общую сумму 275,5 млрд грн. Из них банками государственного сектора экономики – 54 935 договоров на 121 млрд грн.

Верят в возможность государства погасить долги по программе "5-7-9" и в государственном ПриватБанке.

"Задержки выплат по программе "5-7-9" заметны, но не критичны. Год назад была аналогичная ситуация, и государственные институции нашли выход из ситуации. Мы надеемся на решение проблемы и в 2024 году", – комментирует LIGA.net член правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгений Заиграев.

В государственных банках говорят, что задержки с компенсацией процентов по программе "5-7-9" не влияют на выдачу новых кредитов.

По словам Натальи Бутковой-Витвицкой, в 2024 году Ощад планирует в очередной раз увеличить объем финансовой поддержки предприятий микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) – на 20-30%. В 2022 году банк практически удвоил свой кредитный портфель по программе "5-7-9". На начало 2023 года он составил 22 млрд грн. В 2023 увеличился еще на 26%.

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