Кабмін погасив частину боргу перед банками за програмою допомоги 5-7-9%

Розмір боргу перед банками на початок року становив 7 млрд грн. Уряд переказав банкам перший транш у розмірі 1,6 млрд грн

Міністерка економіки Юлія Свириденко. Фото - facebook.com/yulia.svyrydenko

Кабінет міністрів погасив частину заборгованості перед банками, які є учасниками державної програми пільгових кредитів "5-7-9". Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

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За інформацією банків, затримка оплати державою різниці між пільговими і ринковими ставками становить близько шести місяців. На початок року, за інформацією Нацбанку, загальна сума затримки становила 7 млрд грн.

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"Вчора держава перерахувала перший транш у цьому році в розмірі 1,6 млрд грн. Кошти відправили з бюджету у Фонд розвитку підприємництва, а сьогодні їх отримали банки. Днями очікується ще один транш", – заявила урядовиця.

Останнім часом з'являлася інформація про те, що деякі банки почали попереджати своїх клієнтів про можливість переведення їхніх кредитів на комерційну ставку замість пільгової, сказала Свириденко.

Це пояснювалося наявністю затримки бюджетного фінансування на покриття різниці між ринковою ставкою і цільовою за програмою "5–7–9%".

Довідка "5-7-9" – найвідоміша державна програма кредитування. Вона офіційно стартувала у лютому 2020 року. Суть програми полягає у тому, що держава компенсує з бюджету для банків частину відсотків за кредитами, які вони видають бізнесу. Компанії, відповідно, отримують кредит під 5%, 7% або 9% залежно від цільового призначення та умов кредиту.



Потім програму збільшили, додавши програму фінансового лізингу, а в грудні 2023 року держава запустила нову програму з підтримки ліквідності під назвою – найвідоміша державна програма кредитування. Вона офіційно стартувала у лютому 2020 року. Суть програми полягає у тому, що держава компенсує з бюджету для банків частину відсотків за кредитами, які вони видають бізнесу. Компанії, відповідно, отримують кредит під 5%, 7% або 9% залежно від цільового призначення та умов кредиту.Потім програму збільшили, додавши програму фінансового лізингу, а в грудні 2023 року держава запустила нову програму з підтримки ліквідності під назвою "Доступний факторинг"

У лютому уряд збільшив граничний термін затримки розрахунків держави з банками з шести до дев'яти місяців, про що банки були поінформовані.

"Зараз підстав переведення кредитів клієнтів на комерційну ставку немає", – наголосила Свириденко.

На 2023 рік у державному бюджеті на компенсацію відсоткових ставок для бізнесу за програмою "5–7–9%" передбачено 18 млрд грн. Це на 2 млрд грн більше, ніж торік.

У 2023 році за цією програмою видано майже 24 000 кредитів. "5–7–9%" була, фактично, єдиним джерелом доступного кредитування для українського малого і середнього бізнесу.