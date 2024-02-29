Кабмін погасив частину боргу перед банками за програмою допомоги 5-7-9%
Кабінет міністрів погасив частину заборгованості перед банками, які є учасниками державної програми пільгових кредитів "5-7-9". Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
За інформацією банків, затримка оплати державою різниці між пільговими і ринковими ставками становить близько шести місяців. На початок року, за інформацією Нацбанку, загальна сума затримки становила 7 млрд грн.
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"Вчора держава перерахувала перший транш у цьому році в розмірі 1,6 млрд грн. Кошти відправили з бюджету у Фонд розвитку підприємництва, а сьогодні їх отримали банки. Днями очікується ще один транш", – заявила урядовиця.
Останнім часом з'являлася інформація про те, що деякі банки почали попереджати своїх клієнтів про можливість переведення їхніх кредитів на комерційну ставку замість пільгової, сказала Свириденко.
Це пояснювалося наявністю затримки бюджетного фінансування на покриття різниці між ринковою ставкою і цільовою за програмою "5–7–9%".
Потім програму збільшили, додавши програму фінансового лізингу, а в грудні 2023 року держава запустила нову програму з підтримки ліквідності під назвою "Доступний факторинг".
У лютому уряд збільшив граничний термін затримки розрахунків держави з банками з шести до дев'яти місяців, про що банки були поінформовані.
"Зараз підстав переведення кредитів клієнтів на комерційну ставку немає", – наголосила Свириденко.
На 2023 рік у державному бюджеті на компенсацію відсоткових ставок для бізнесу за програмою "5–7–9%" передбачено 18 млрд грн. Це на 2 млрд грн більше, ніж торік.
У 2023 році за цією програмою видано майже 24 000 кредитів. "5–7–9%" була, фактично, єдиним джерелом доступного кредитування для українського малого і середнього бізнесу.
- Наприкінці 2023 року держава за погодженням з Міжнародним фінансовим фондом запустила поступове скасування права великих компаній на отримання допомоги 5-7-9%. Кабінет міністрів на засіданні 27 грудня вирішив зосередити надання фінансової державної підтримки за цією програмою виключно на мікро-, малих та середніх підприємствах.