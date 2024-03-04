Украинские компании с апреля смогут брать кредиты у британской инвесткомпании
Украинский бизнес с апреля этого года сможет получить кредиты от британского финансового учреждения British International Investment (BII). Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики по результатам встречи первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко с гендиректором British International Investment Ником О'Донохью.
В BII заявили об общем лимите до 250 миллионов фунтов стерлингов для финансирования частного сектора в Украине. Эти средства будут доступны через платформу совместного инвестирования (Сo-Investment Platform) через привлечение партнерских финансовых организаций в Украине.
"Раньше BII не было на карте международных финансовых институций, с которыми работает Украина. Радуюсь, что открываем для себя новых партнеров, а новые партнеры открывают для себя Украину", – подчеркнула Свириденко.
Также стороны договорились об определении наиболее эффективного способа сотрудничества с другими международными финансовыми организациями при осуществлении совместных инвестиций в Украине, усилении сотрудничества в рамках Платформы совместного инвестирования под руководством ЕБРР. Также обсудили прогресс в реализации реформ и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, привлечение инвестиций и расширение доступа к финансированию частного бизнеса.
- В 2023 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил в третий раз в своей истории увеличить капитал. Это делается ради того, чтобы были деньги на продолжение инвестиций в Украину.
- В мае 2023 года банк стал одним из участников Украинской инвестиционной платформы, создаваемой Большой семеркой.