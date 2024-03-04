Украинские компании с апреля смогут брать кредиты у британской инвесткомпании

Фото: me.gov.ua

Украинский бизнес с апреля этого года сможет получить кредиты от британского финансового учреждения British International Investment (BII). Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики по результатам встречи первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко с гендиректором British International Investment Ником О'Донохью.

В BII заявили об общем лимите до 250 миллионов фунтов стерлингов для финансирования частного сектора в Украине. Эти средства будут доступны через платформу совместного инвестирования (Сo-Investment Platform) через привлечение партнерских финансовых организаций в Украине.

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"Раньше BII не было на карте международных финансовых институций, с которыми работает Украина. Радуюсь, что открываем для себя новых партнеров, а новые партнеры открывают для себя Украину", – подчеркнула Свириденко.

Также стороны договорились об определении наиболее эффективного способа сотрудничества с другими международными финансовыми организациями при осуществлении совместных инвестиций в Украине, усилении сотрудничества в рамках Платформы совместного инвестирования под руководством ЕБРР. Также обсудили прогресс в реализации реформ и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, привлечение инвестиций и расширение доступа к финансированию частного бизнеса.

Справка British International Investment – правительственное учреждение, основанное в 2022 году в результате объединения CDC Group и Инвестиционной корпорации Commonwealth Development (CDC). Сейчас BII – одно из ведущих международных инвестиционных учреждений с широким спектром деятельности в разных секторах экономики. Учреждение инвестирует в промышленность, финансы, недвижимость, технологии и другие отрасли. British International Investment – правительственное учреждение, основанное в 2022 году в результате объединения CDC Group и Инвестиционной корпорации Commonwealth Development (CDC). Сейчас BII – одно из ведущих международных инвестиционных учреждений с широким спектром деятельности в разных секторах экономики. Учреждение инвестирует в промышленность, финансы, недвижимость, технологии и другие отрасли.