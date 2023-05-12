Большая семерка запускает Украинскую инвестиционную платформу

Большая семерка (G7) договорилась о создании Украинской инвестиционной платформы. Об этом сообщил Европейский банк реконструкции и развития, который станет одним из ее участников.

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Кроме него, платформу создают институты финансирования развития G7, в том числе:

Японский банк по международному сотрудничеству JBIC

Японское агентство международного сотрудничества JICA

Итальянский государственный банк CDP

Канадская инвестиционная компания FinDev Canada

Дочерняя компания Французского агентства развития Proparco

Американская корпорация международного финансирования DFC

Британский институт финансирования развития British International Investment (BII)

Немецкая корпорация по инвестициям и развитию DEG

Платформа создается для координации партнеров Украины по вопросам восстановления. Акцент будет преимущественно на частном секторе.

Деятельность Украинской инвестиционной платформы будет проходить в сотрудничестве с Межведомственной платформой координации доноров G7 для Украины.

"Институты финансирования развития стран G7 и ЕБРР намерены содействовать восстановлению экономики, промышленности и инфраструктуры и восстановлению жизни людей в Украине, а также стабильности в международном сообществе", – отмечается в сообщении.