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Большая семерка запускает Украинскую инвестиционную платформу

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 15:11
Большая семерка запускает Украинскую инвестиционную платформу - Фото
Большая семерка (Фото - Depositphotos)

Большая семерка (G7) договорилась о создании Украинской инвестиционной платформы. Об этом сообщил Европейский банк реконструкции и развития, который станет одним из ее участников.

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Кроме него, платформу создают институты финансирования развития G7, в том числе:

  • Японский банк по международному сотрудничеству JBIC
  • Японское агентство международного сотрудничества JICA
  • Итальянский государственный банк CDP
  • Канадская инвестиционная компания FinDev Canada
  • Дочерняя компания Французского агентства развития Proparco
  • Американская корпорация международного финансирования DFC
  • Британский институт финансирования развития British International Investment (BII)
  • Немецкая корпорация по инвестициям и развитию DEG

Платформа создается для координации партнеров Украины по вопросам восстановления. Акцент будет преимущественно на частном секторе.

Деятельность Украинской инвестиционной платформы будет проходить в сотрудничестве с Межведомственной платформой координации доноров G7 для Украины.

"Институты финансирования развития стран G7 и ЕБРР намерены содействовать восстановлению экономики, промышленности и инфраструктуры и восстановлению жизни людей в Украине, а также стабильности в международном сообществе", – отмечается в сообщении.

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Вера Касиян
ЕБРРбольшая семеркаинвестициивосстановление украины
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