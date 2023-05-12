Большая семерка запускает Украинскую инвестиционную платформу
Большая семерка (G7) договорилась о создании Украинской инвестиционной платформы. Об этом сообщил Европейский банк реконструкции и развития, который станет одним из ее участников.
Кроме него, платформу создают институты финансирования развития G7, в том числе:
- Японский банк по международному сотрудничеству JBIC
- Японское агентство международного сотрудничества JICA
- Итальянский государственный банк CDP
- Канадская инвестиционная компания FinDev Canada
- Дочерняя компания Французского агентства развития Proparco
- Американская корпорация международного финансирования DFC
- Британский институт финансирования развития British International Investment (BII)
- Немецкая корпорация по инвестициям и развитию DEG
Платформа создается для координации партнеров Украины по вопросам восстановления. Акцент будет преимущественно на частном секторе.
Деятельность Украинской инвестиционной платформы будет проходить в сотрудничестве с Межведомственной платформой координации доноров G7 для Украины.
"Институты финансирования развития стран G7 и ЕБРР намерены содействовать восстановлению экономики, промышленности и инфраструктуры и восстановлению жизни людей в Украине, а также стабильности в международном сообществе", – отмечается в сообщении.
- В мае 2022 года министры иностранных дел Большой семерки заявили, что G7 никогда не признает попытки России изменить границы Украины силовым путем.
- Тогда же лидеры "семерки" обязались усилить давление на Россию, чтобы увеличить цену ее агрессии против Украины.
- 27 июня лидеры стран Большой семерки сделали совместное заявление о поддержке Украины, в котором говорится, что G7 будет оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь "столько, сколько понадобится".
- В 2022 году G7 собрала для Украины $32,7 млрд. План на 2023-й предусматривает не менее $32 млрд.
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