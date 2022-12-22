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G7 собрала для Украины $32,7 млрд в 2022 году. План на 2023-й – не менее $32 млрд

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 16:33
G7 собрала для Украины $32,7 млрд в 2022 году. План на 2023-й – не менее $32 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Страны Большой семерки (G7) в течение 2022 года собрали для Украины $32,7 млрд бюджетной помощи. План предусматривает предоставление еще не менее $32 млрд в течение 2023 года. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении министров финансов G7, где они подтверждают твердую поддержку Украины.

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Сумма, которую G7 удалось мобилизовать на следующий год, в основном состоит из 18 млрд евро от Европейского союза и еще одного крупного пакета поддержки от США. Он должен быть одобрен Конгрессом на этой неделе.

Великобритания предоставила гарантии под заем Всемирного банка в размере $500 млн, Канада перечислит Украине налоговые поступления в размере 115 млн канадских долларов от импорта из России и Беларуси. Япония тоже готовит дополнительную бюджетную поддержку на 2023 год.

"Мы готовы делать больше, если потребуется. Мы также настоятельно призываем других доноров усилить свою поддержку", – говорится в сообщении.

Министры также рассчитывают, что Украина успешно выполнит требования Международного валютного фонда в рамках мониторинговой программы и уже в начале 2023 года сможет получить от Фонда новую кредитную программу.

Андрій Водяний
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g7 большая семерка финансовая помощь бюджет-2023
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