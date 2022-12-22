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МВФ ожидает замедления инфляции до 22% и роста ВВП Украины в 2023 году

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22.12.2022, 16:08
МВФ ожидает замедления инфляции до 22% и роста ВВП Украины в 2023 году - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция в Украине замедлится с текущих 30% до 22% к концу 2023 года. Об этом говорится в тексте меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы МВФ для Украины, опубликованном Министерство финансов.  

Согласно документу, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 1% в 2023 году. Рост может ускориться до 3-4% при условии снижения рисков, связанных с безопасностью, и более динамичного решения текущих проблем с энергетической и материально-технической инфраструктурой. 

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Также ожидается, что возникнет дефицит текущего счета в $5,7 млрд в 2023 году после прогнозируемого профицита в размере $6,4 млрд в 2022 году. 

В меморандуме указано, что значительные объемы внешнего финансирования должны поддержать валютные резервы на уровне около $21 млрд до конца 2023 года, что эквивалентно чуть более 2,5 месяца импорта. 

В целом программа предусматривает меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований, обеспечению долгосрочной стабильности финансового сектора, сдерживанию монетарного финансирования, а также улучшению государственного управления и прозрачности государственных институтов. 

Выполнение положений меморандума приблизит Украину к запуску новой полноценной программы сотрудничества с МВФ в 2023 году, заявляют в Минфине. 

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Роман Бриль
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МВФ инфляция ввп украины меморандум с МВФ мониторинговая миссия
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