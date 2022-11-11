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Миссия МВФ возобновила работу: начинаются обсуждения мониторинговой программы для Украины

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 10:26
Миссия МВФ возобновила работу: начинаются обсуждения мониторинговой программы для Украины - Фото
Фото: depositphotos.com

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем возобновила работу в рамках подготовки новой мониторинговой программы для Украины. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении постоянного представителя Фонда в Украине Ваграма Степаняна.

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"Диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене", – говорится в сообщении.

Работа миссии будет проходить в онлайн-режиме.

Начало работы миссии 11 ноября анонсировал ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Она продлится до 17 ноября.

Работа первой миссии МВФ по Украине проходила с 17 по 20 октября в Вене.

В перерыве между ними Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2023 год.

  • Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.
  • 21 октября по итогам работы миссии в МВФ заявили о подготовке новой программы для Украины, которая не предусматривает выделения кредитов – так называемой мониторинговой программы с привлечением членов совета директоров (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).
  • Украина рассчитывает получить полноценную программу c кредитами в первом квартале 2023 года.
Андрій Водяний
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МВФ финансовая помощь
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