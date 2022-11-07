Миссия МВФ возобновит работу со следующей недели — глава НБУ

Миссия МВФ по Украине возобновит работу с 11 ноября. Об этом сообщил на брифинге глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Через неделю начнется новый этап — вторая миссия — где мы продолжим дискуссии", — сказал Пышный.

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Он добавил, что за последний месяц состоялись основные дискуссии, началась работа в рамках миссии МВФ, где обсуждался весь спектр вопросов, так или иначе причастных к ценовой, финансовой стабильности.

Работа первой миссии МВФ по Украине проходила с 17 по 20 октября в Вене.

Окончательные договоренности между Украиной и МВФ будут сформулированы по результатам второй миссии, которая начнет свою работу на следующей неделе.

Работа миссии МВФ продолжится до 17 ноября.

Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.

17 октября миссия МВФ по Украине начала работу в Вене. От нее зависит новая кредитная программа.

21 октября по итогам работы миссии в МВФ заявили о подготовке новой программы для Украины, но пока что без денег.

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Роман Бриль

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