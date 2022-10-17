Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене. От нее зависит новая кредитная программа

Миссия Международного валютного фонда в понедельник, 17 октября, начала работу над новой кредитной программой для Украины. Встречи и переговоры будут проходить в Австрии.

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"Сегодня в Вене начала свою работу миссия МВФ по Украине. Она продлится до 20 октября включительно. Представители НБУ во главе с главой Андреем Пышным примут участие в рабочих встречах с экспертами миссии", – сообщила пресс-служба Нацбанка.

Они будут обсуждать "целый каскад вопросов", рассказал на прошлой неделе заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий в интервью Интерфаксу-Украина.

"В октябре должна состояться миссия, где мы будем обсуждать макроэкономическую ситуацию в Украине, вопросы бюджета 2023 года и валютно-курсовой политики – то есть целый каскад вопросов. Это будет команда с новым руководителем миссии. Я надеюсь, что у нас будет плодотворный диалог, который будет способствовать лучшему пониманию со стороны МВФ текущих вызовов для нашей страны, нашей фискальной и монетарной политики", – заявил он.

Украина рассчитывает, что по итогам работы миссии будет начата "классическая расширенная программа, которая будет направляться на преодоление разрывов платежного баланса и проведение структурных реформ".

"Она будет своего рода "бенчмарком" для всех международных партнеров. Мы активно над этим работаем", – заявил он.

Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.

В августе 2022 года Олег Устенко, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам, сказал, что Украина рассчитывает на новую программу МВФ. Она необязательно должна быть большой. По его словам, даже $5 млрд будет достаточно, главное – это станет якорем для привлечения большего пакета официальной поддержки Украины.

Дефицит бюджета Украины в 2023 году превысит 1 трлн грн, поэтому государство рассчитывает на помощь со стороны партнеров.

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Андрій Водяний

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