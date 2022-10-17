UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене. От нее зависит новая кредитная программа

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 19:31
Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене. От нее зависит новая кредитная программа - Фото
Фото: depositphotos.com

Миссия Международного валютного фонда в понедельник, 17 октября, начала работу над новой кредитной программой для Украины. Встречи и переговоры будут проходить в Австрии.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

"Сегодня в Вене начала свою работу миссия МВФ по Украине. Она продлится до 20 октября включительно. Представители НБУ во главе с главой Андреем Пышным примут участие в рабочих встречах с экспертами миссии", – сообщила пресс-служба Нацбанка.

Они будут обсуждать "целый каскад вопросов", рассказал на прошлой неделе заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий в интервью Интерфаксу-Украина.

"В октябре должна состояться миссия, где мы будем обсуждать макроэкономическую ситуацию в Украине, вопросы бюджета 2023 года и валютно-курсовой политики – то есть целый каскад вопросов. Это будет команда с новым руководителем миссии. Я надеюсь, что у нас будет плодотворный диалог, который будет способствовать лучшему пониманию со стороны МВФ текущих вызовов для нашей страны, нашей фискальной и монетарной политики", – заявил он.

Украина рассчитывает, что по итогам работы миссии будет начата "классическая расширенная программа, которая будет направляться на преодоление разрывов платежного баланса и проведение структурных реформ".

"Она будет своего рода "бенчмарком" для всех международных партнеров. Мы активно над этим работаем", – заявил он.

  • Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.
  • В августе 2022 года Олег Устенко, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам, сказал, что Украина рассчитывает на новую программу МВФ. Она необязательно должна быть большой. По его словам, даже $5 млрд будет достаточно, главное – это станет якорем для привлечения большего пакета официальной поддержки Украины.
  • Дефицит бюджета Украины в 2023 году превысит 1 трлн грн, поэтому государство рассчитывает на помощь со стороны партнеров.

Читайте также: Украина рассчитывает получить еще более $11 млрд международной помощи до конца года – НБУ

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МВФ финансовая помощь миссия мвф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 