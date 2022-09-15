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Миссию МВФ в Украине возглавил экономист с опытом работы в послевоенном Ираке

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 09:51
Миссию МВФ в Украине возглавил экономист с опытом работы в послевоенном Ираке - Фото
Фото - Twitter / elizabetching

Международный валютный фонд назначил главой миссии в Украине британца Гэвина Грэя (Gavin Gray) вместо возглавлявшей ее последние два года Иванны Владковой Голлар. Как сообщает Bloomberg, Грей в 2018-2020 годах возглавлял миссию МВФ в Ираке.

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Он приступит к работе с 20 сентября.

Именно Грей будет вести переговоры с Украиной о новой долгосрочной кредитной программе, которая позволит Украине пережить 2023 год с рекордным дефицитом бюджета.

Владкова Голлар перейдет на другую должность в МВФ.

Андрій Водяний
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МВФ Иванна Владкова Голлар Гэвин Грей
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