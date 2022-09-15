Миссию МВФ в Украине возглавил экономист с опытом работы в послевоенном Ираке
15.09.2022, 09:51
Фото - Twitter / elizabetching
Международный валютный фонд назначил главой миссии в Украине британца Гэвина Грэя (Gavin Gray) вместо возглавлявшей ее последние два года Иванны Владковой Голлар. Как сообщает Bloomberg, Грей в 2018-2020 годах возглавлял миссию МВФ в Ираке.
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Он приступит к работе с 20 сентября.
Именно Грей будет вести переговоры с Украиной о новой долгосрочной кредитной программе, которая позволит Украине пережить 2023 год с рекордным дефицитом бюджета.
Владкова Голлар перейдет на другую должность в МВФ.
- 14 сентября глава МВФ Кристалина Георгиева анонсировала разработку новой долгосрочной программы для Украины. Над ней в течение следующих недель будет работать миссия Фонда.
- Украина также получит от МВФ дополнительные $1,4 млрд в рамках программы экстренного финансирования.
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