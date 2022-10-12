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Украина рассчитывает получить еще более $11 млрд международной помощи до конца года – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 16:43
Украина рассчитывает получить еще более $11 млрд международной помощи до конца года – НБУ - Фото
Юрий Гелетий ( Фото: пресс-служба НБУ)

В этом году Украина получила $19,8 млрд внешнего финансирования и ожидает еще более $11 млрд до конца года. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий в интервью Интерфаксу.

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По его словам, НБУ ожидает значительные объемы международной помощи до конца года, учитывая уже выделенную макрофинансовую помощь от ЕС и поднятый в Конгрессе США вопрос о дополнительных средствах для Украины.

Гелетий отметил, что приоритетом для правительства и Нацбанка в ближайший месяц являются переговоры о новой программе от МВФ.

"Это может быть либо EFF (Extended Fund Facility), либо stand-by. То есть классическая расширенная программа, которая будет направляться на преодоление разрывов платежного баланса и проведение структурных реформ. Мы активно над этим работаем", – заявил замглавы НБУ.

По его словам, в октябре должна состояться миссия МВФ, на которой будут обсуждать  макроэкономическую ситуацию в Украине, вопросы бюджета 2023 года и валютной политики.

Гелетий также добавил, что одной такой программы МВФ вряд ли будет достаточно, поэтому нужно активно работать с другими партнерами, прежде всего с ЕС, США и другими странами G7.

"НБУ, как никто другой, заинтересован в том, чтобы эта помощь была получена. Она снизит потребность в эмиссионном финансировании. Для нас прекращение монетизации бюджета является приоритетом", – заявил замглавы центробанка.

По его словам, возможность прекращения следующего года эмиссионного финансирования бюджета будет зависеть от объемов международной помощи и ритмичности ее поступления.

"$38 млрд – непростая и чрезвычайно амбициозная задача. Действительно, если Украина получит эти средства, потребность в эмиссионном финансировании может не понадобиться", – отметил Гелетий.

Читайте также: ЕС выделяет еще 2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Наталія Фреїк
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нацбанк война МВФ макрофинансовая помощь
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