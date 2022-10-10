"Финансовая стабильность и новая программа от МВФ". Зеленский представил нового главу НБУ
Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Национального банка Украины во главе с новым главой регулятора Андреем Пышным обеспечение макрофинансовой стабильности в стране. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками НБУ, представляя нового руководителя.
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По словам президента, Пышный – "уважаемый человек" в финансовой и банковской сферах и не нуждается в отдельном представлении.
Зеленский отметил, что макрофинансовая стабильность сейчас важна для Украины, особенно для сотрудничества с международными партнерами, но приоритетом считает людей на местах, которые обеспечивают эту стабильность.
Президент также ожидает от нового главы НБУ подписания новой программы с Международным валютным фондом.
Новый глава НБУ Пышный отметил, что залогом финансовой стабильности в стране является институционально сильный и независимый Национальный банк.
По его словам, такой НБУ будет поспособствовать продуктивным переговорам с международными партнерами, чтобы получить необходимое финансирование.
"Следующий год будет непростым. $38 млрд – общая потребность в финансировании. Его привлечение – это общее дело для всех правительственных организаций, над которым мы будем работать", – отметил он.
Новый глава НБУ отметил, что работа над этим будет приоритетом в работе регулятора по меньшей мере в ближайшие несколько недель.
Также по его мнению, построение нового диалога с правительством на основах политики антикризисного управления НБУ должен усилит эффективность монетарных мер для финансовой стабильности в стране.
- Верховная Рада в пятницу, 7 октября, назначила нового главу Национального банка. Им стал Андрей Пышный, который в 2014-2020 годах был председателем правления Ощадбанка.
- Предыдущий глава НБУ Кирилл Шевченко уволился по состоянию здоровья. Как выяснилось позже, он является фигурантом уголовного производства НАБУ по выводу денег из Укргазбанка, где он работал главой правления до НБУ.
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