"Финансовая стабильность и новая программа от МВФ". Зеленский представил нового главу НБУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Национального банка Украины во главе с новым главой регулятора Андреем Пышным обеспечение макрофинансовой стабильности в стране. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками НБУ, представляя нового руководителя.

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По словам президента, Пышный – "уважаемый человек" в финансовой и банковской сферах и не нуждается в отдельном представлении.

Зеленский отметил, что макрофинансовая стабильность сейчас важна для Украины, особенно для сотрудничества с международными партнерами, но приоритетом считает людей на местах, которые обеспечивают эту стабильность.

Президент также ожидает от нового главы НБУ подписания новой программы с Международным валютным фондом.

Новый глава НБУ Пышный отметил, что залогом финансовой стабильности в стране является институционально сильный и независимый Национальный банк.

По его словам, такой НБУ будет поспособствовать продуктивным переговорам с международными партнерами, чтобы получить необходимое финансирование.

"Следующий год будет непростым. $38 млрд – общая потребность в финансировании. Его привлечение – это общее дело для всех правительственных организаций, над которым мы будем работать", – отметил он.

Новый глава НБУ отметил, что работа над этим будет приоритетом в работе регулятора по меньшей мере в ближайшие несколько недель.

Также по его мнению, построение нового диалога с правительством на основах политики антикризисного управления НБУ должен усилит эффективность монетарных мер для финансовой стабильности в стране.

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Наталія Фреїк

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