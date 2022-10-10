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"Финансовая стабильность и новая программа от МВФ". Зеленский представил нового главу НБУ

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 20:50
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Национального банка Украины во главе с новым главой регулятора Андреем Пышным обеспечение макрофинансовой стабильности в стране. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками НБУ, представляя нового руководителя.

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По словам президента, Пышный – "уважаемый человек" в финансовой и банковской сферах и не нуждается в отдельном представлении.

Зеленский отметил, что макрофинансовая стабильность сейчас важна для Украины, особенно для сотрудничества с международными партнерами, но приоритетом считает людей на местах, которые обеспечивают эту стабильность. 

Президент также ожидает от нового главы НБУ подписания новой программы с Международным валютным фондом.

Новый глава НБУ Пышный отметил, что залогом финансовой стабильности в стране является  институционально сильный и независимый Национальный банк.

По его словам, такой НБУ будет поспособствовать продуктивным переговорам с международными партнерами, чтобы получить необходимое финансирование. 

"Следующий год будет непростым. $38 млрд – общая потребность в финансировании. Его привлечение – это общее дело для всех правительственных организаций, над которым мы будем работать", – отметил он.

Новый глава НБУ отметил, что работа над этим будет приоритетом в работе регулятора по меньшей мере в ближайшие несколько недель.

Также по его мнению, построение нового диалога с правительством на основах политики антикризисного управления НБУ должен усилит эффективность монетарных мер для финансовой стабильности в стране. 

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Наталія Фреїк
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Андрей Пышный Владимир Зеленский НБУ монетарная политика
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