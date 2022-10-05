Чуть больше двух лет вместо предусмотренных семи продержался на посту главы Нацбанка Кирилл Шевченко. Вечером 4 октября он объявил, что уходит в отставку. Официально — по состоянию здоровья.

Уже к концу недели парламент может ее поддержать, о чем LIGA.net рассказали два собеседника в провластной фракции Слуга народа. Вместе с новостью об отставке появились и слухи о преемнике — банкире Андрее Пышном.

Внезапная смена главы НБУ во время горячей фазы войны, когда бюджет страны на 56% профинансирован международными партнерами, может стать плохим сигналом для них. Ведь независимость Нацбанка всегда была одним из ключевых требований к Украине в контексте реформ.

Почему Кирилл Шевченко решил уйти с должности и на что может повлиять смена руководителя НБУ — в материале LIGA.net.

Почему Шевченко ушел?

"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я оставляю должность Главы Национального банка Украины", — так объяснил свое решение Кирилл Шевченко.

В то же время, слухи о том, что Офис Зеленского рассматривает возможность отставки главы НБ, ходили еще с лета 2021 года. Тогда президент якобы был недоволен работой Шевченко. Однако в итоге глава НБУ не изменился.

Уже во время полномасштабной войны у НБУ возник ряд противоречий, прежде всего с Минфином.

К примеру, Нацбанк не хочет печатать гривню и призывает Минфин повысить ставки по ОВГЗ, чтобы увеличить рыночные заимствования. Также НБУ повысил учетную ставку до 25%. Все это ради сохранения стоимости гривны и торможения инфляции.

А в Министерстве финансов отказываются кардинально повышать ставки по ОВГЗ, чтобы не увеличивать госдолг, и просят НБУ печатать гривну, чтобы было чем профинансировать сумасшедшие расходы на войну.

Недавно НБУ сделал новый шаг в этом противостоянии — объявил, что будет продавать ОВГЗ из своего портфеля, ставки могут быть 20-25%, а то и больше. Для сравнения, Минфин продает ОВГЗ с 12-16%.

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Один из нардепов, связанный с банковской и финансовой сферами, заявил LIGA.net, что ОП, где уже давно думали о смене главы НБУ, "дожал" Шевченко.

В то же время, один из руководителей фракции Слуга народа рассказал LIGA.net, что ОП и Шевченко приняли такое решение обоюдно.

Конечно, также нельзя считать выдумкой и заявление о состоянии здоровья. К примеру, как писала еще в марте ЭП, во время совещания у Шевченко произошел гипертонический кризис, и он неделю не был на работе.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий указывает в разговоре с LIGA.net, что работа в должности главы НБУ в условиях войны действительно очень стрессовая: "Он нормально прошел кризис, но человеческий ресурс не бесконечен, и у него он действительно мог иссякнуть".

Слишком независимы?

Главой Нацбанка Шевченко стал в июле 2020-го. Он сменил Якова Смолия, который ушел громко хлопнув дверью — с заявлениями о "системном политическом давлении" из-за конфликта с Офисом президента.

Перед отставкой он рассказывал, что представители власти требовали от него "залить экономику деньгами" — уменьшить учетную ставку, ослабить гривню и позволить инфляции вырасти до 11% (в июле 2020-го она была 2,4%).

От Шевченко ожидали, что он может пойти на это, однако новый глава НБУ продолжил курс своего предшественника, не изменив политику регулятора — плавающий курс, целевая инфляция ±5% и никакого "заливания экономики деньгами".

"Были опасения относительно независимости, потому что предшественник Шевченко ушел из-за политического давления. Но по факту негативные ожидания не оправдались — Нацбанк под его руководством обеспечил последовательную политику", — говорит в комментарии LIGA.net финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Хотя и добавляет: увольнение многих профессионалов из НБУ и чересчур лояльные ограничения на вывод валюты из страны нужно записать в минусы.

Также, несмотря на противоречия с другими ведомствами, одобрительные отзывы НБУ получает и за работу в условиях полномасштабной войны с Россией. К примеру, от главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева.

"НБУ проделал фантастическую работу. Работающая во время войны банковская система — это большое достижение. Стабилизация валютного рынка, отсутствие проблем банковской системы с ликвидностью, большая доля уверенности западных доноров в Украине как в партнере — это заслуга НБУ и его главы", — отмечает в комментарии LIGA.net замдиректора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко.

Замглавы финансового комитета Рады, нардеп Ярослав Железняк также отмечает, что профессионализм НБУ позволил избежать курса гривны 70-100-200 за доллар вместе с гиперинфляцией. "Нацбанк доказал, что он является одним из немногих институтов с большой буквы", — добавил он.

Какими будут последствия увольнения?

После увольнения очередного независимого главы НБУ снова появляются опасения по поводу политического влияния на нового главу. Если они сбудутся, это может создать проблемы в отношениях с партнерами, в частности с МВФ (а Украина как раз сейчас просит у Фонда как экстренное финансирование, так и долгосрочную программу).

Мария Репко из ЦЭС напоминает, что сейчас Украина как никогда зависит от западной помощи, ее наличия, как и поставки оружия, — "вопрос физического выживания страны".

"Поэтому какие-либо спекуляции Украине настолько невыгодны, что мне трудно представить осознанное решение по уменьшению независимости НБУ или раздуванию персональных конфликтов", — подчеркнула она в разговоре с LIGA.net.

Михаил Демкив также указывает, что эта отставка создает неопределенность и опасения, которые преемнику Шевченко придется развеивать: "Мы будем остерегаться, не будет ли новый глава принимать политически мотивированных решений, и ему/ей понадобится какое-то время, чтобы убедить общественность, что это не так".

Однако из-за войны новый глава НБУ в любом случае будет работать в тяжелых условиях, ему часто придется выбирать "между плохим и еще худшим вариантом", добавляет Репко.

Кто преемник?

Хотя Шевченко только объявил об отставке и формально еще не ушел, уже появился фаворит на его должность. По словам двух собеседников LIGA.net во фракции "Слуга народа", новым главой Нацбанка станет бывший глава Ощадбанка Андрей Пышный.

Об этой кандидатуре заявил и нардеп Ярослав Железняк. Он уточнил, что парламент уволит Шевченко уже на этой неделе.

Банкир Андрей Пышный — советник председателя правления государственного Ощадбанка и член международной группы по санкциям против России "Ермака-Макфолла". С руководителем Офиса президента Андрей Пышный знаком давно — они в 2011 году основали ОО "Відчуй", которая занимается людьми с недостатками слуха. Андрей Пышный потерял слух в 34 года.

Хорошие контакты в высоких кабинетах обычно способствуют карьерному росту. Можно вспомнить, что Андрей Пышный более шести лет руководил государственным Ощадбанком, и такое назначение он получил, когда в 2014 году его давний товарищ Арсений Яценюк стал премьер-министром.

Впрочем, дело, видимо, не только в связях. В 2020 году новый глава Ощада Сергей Наумов хвалил предшественника — Андрея Пышного — и его команду за превращение "устаревшей сберкассы в одного из лидеров банковского рынка Украины".

В случае назначения в НБУ Пышный получит куда более современную и эффективную институцию, где нередко секрет успеха заключается в принципе — не навреди.

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