Новым главой Нацбанка стал Андрей Пышный

Верховная Рада в пятницу, 7 октября, назначила нового главу Национального банка. Им стал Андрей Пышный, который в 2014-2020 годах являлся председателем правления Ощадбанка. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Предыдущий глава НБУ Кирилл Шевченко уволился по состоянию здоровья.

Как выяснилось позже, он является фигурантом уголовного производства НАБУ по выводу денег из Укргазбанка, где он работал главой правления до НБУ.

Шевченко уехал за границу перед вручением подозрения и оттуда заявил о политическом давлении.

Банкир Андрей Пышный — советник председателя правления государственного Ощадбанка и член международной группы по санкциям против России "Ермака-Макфолла".

Пышный более шести лет руководил Ощадбанком, куда его назначили в 2014 году, когда его старый друг Арсений Яценюк стал премьер-министром.

Глава Национального банка назначается на должность Верховной Радой по представлению президента Украины на семь лет.

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Андрій Водяний

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