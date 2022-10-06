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Готов отвечать за каждую свою подпись: Шевченко отреагировал на "дело Укргазбанка"

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 18:34
Готов отвечать за каждую свою подпись: Шевченко отреагировал на
Фото: НБУ/Facebook

Уволенный сегодня Верховной Радой с поста главы Национального банка Кирилл Шевченко прокомментировал выдвинутые в его адрес подозрения НАБУ о растрате 206 млн грн в Укргазбанке.   

"Официально заявляю: озвученные правоохранителями "обнаруженные факты" являются результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений. Я готов отвечать за каждую свою подпись! Поскольку каждая сделка, заключенная Укргазбанком при моем руководстве, была на 100% рыночной", — написал Шевченко в Facebook. 

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Шевченко добавил, что законность всех финансовых операций Укргазбанка подтверждена специальными проверками Baker Tilly International, Deloitte Touche Tohmatsu и PwC.  

"К тому же Укргазбанк проверялся, как государственный банк, Государственной аудиторской службой. По результатам всех этих проверок не было обнаружено никаких нарушений. Все операции были произведены согласно действующему законодательству и в рамках ценовой политики Укргазбанка", — уточнил Шевченко. 

Шевченко заявил, что на него оказывалось политическое давление в течение двух лет, когда он возглавлял Нацбанк. 

"Я считаю проявлением политического преследования и сведения счетов реанимацию именно сейчас уголовного дела, которому уже 3,5 года, и все это время оно так и не расследовалось... Меня пытались — но безрезультатно — склонить к решениям, которые я считаю вредными для финансовой стабильности государства и угрозой для институциональной независимости НБУ", — написал экс-глава Нацбанка. 

Шевченко подтвердил, что находится на лечении за границей и занялся формированием своей правовой позиции. 

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Роман Бриль
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нацбанк Укргазбанк набу Кирилл Шевченко
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