Рада уволила главу Национального банка

Верховная Рада в четверг, 6 октября, уволила главу Национального банка Кирилла Шевченко, который подал в отставку по состоянию здоровья, а через два дня получил подозрение в коррупционном преступлении. За его увольнение проголосовали 263 депутата, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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"Самого господина Шевченко не было, поэтому увольнение прошло в "турборежиме", только выступления депутатов", – заявил он в Telegram.

Увольнение поддержали 192 депутата из Слуги народа, 16 – из Платформы за жизнь и мир, 16 – из Доверия, 13 – из Восстановления Украины, 10 – из Голоса, 7 – из За будущее и еще 9 внефракционных. Европейская солидарность и Батькивщина не дали ни одного голоса.

Его преемника пока что не назначили.

Первым заместителем главы НБУ является Катерина Рожкова.

Верховная Рада назначила Шевченко главой НБУ 16 июля 2020 года. До этого он возглавлял правление Укргазбанка.

Если его предшественник в НБУ Яков Смолий уволился из-за политического давления, то Шевченко подал в отставку якобы из-за проблем со здоровьем.

Через два дня после того, как он написал заявление об отставке, Шевченко получил подозрение по уголовному делу, касающемуся периода работы в Укргазбанке.

Председатель Национального банка назначается на должность и увольняется Верховной Радой по представлению президента Украины на семь лет.

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Андрій Водяний

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