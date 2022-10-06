Рада уволила главу Национального банка
Верховная Рада в четверг, 6 октября, уволила главу Национального банка Кирилла Шевченко, который подал в отставку по состоянию здоровья, а через два дня получил подозрение в коррупционном преступлении. За его увольнение проголосовали 263 депутата, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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"Самого господина Шевченко не было, поэтому увольнение прошло в "турборежиме", только выступления депутатов", – заявил он в Telegram.
Увольнение поддержали 192 депутата из Слуги народа, 16 – из Платформы за жизнь и мир, 16 – из Доверия, 13 – из Восстановления Украины, 10 – из Голоса, 7 – из За будущее и еще 9 внефракционных. Европейская солидарность и Батькивщина не дали ни одного голоса.
Его преемника пока что не назначили.
Первым заместителем главы НБУ является Катерина Рожкова.
- Верховная Рада назначила Шевченко главой НБУ 16 июля 2020 года. До этого он возглавлял правление Укргазбанка.
- Если его предшественник в НБУ Яков Смолий уволился из-за политического давления, то Шевченко подал в отставку якобы из-за проблем со здоровьем.
- Через два дня после того, как он написал заявление об отставке, Шевченко получил подозрение по уголовному делу, касающемуся периода работы в Укргазбанке.
- Председатель Национального банка назначается на должность и увольняется Верховной Радой по представлению президента Украины на семь лет.
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