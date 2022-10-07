МВФ выделил Украине $1,3 млрд дополнительной экстренной помощи
Исполнительный совет Международного валютного фонда решил предоставить Украине $1,3 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
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"Только что исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около $1,3 млрд в рамках Rapid Financing Instrument. Деньги сегодня пойдут в Украину. Спасибо за поддержку Кристалине Георгиевой и исполнительному совету МВФ", – говорится в Twitter президента.
Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну. Дякую за підтримку @KGeorgieva та виконавчій раді МВФ!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2022
Деньги поступят из новой программы антикризисного финансирования, которую МВФ утвердил 30 сентября.
Это расширение (так называемое антишоковое продовольственное окно) предполагает предоставление дополнительной помощи странам, у которых возник существенный дефицит платежного баланса из-за глобального продовольственного кризиса.
- 10 марта МВФ перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument.
- 13 сентября президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина получит от МВФ дополнительные средства в рамках программы RFI.
- 14 сентября директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева анонсировала разработку новой долгосрочной кредитной программы для Украины.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что МВФ приступит к работе над новой специальной программой с Украиной уже в октябре.
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