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МВФ выделил Украине $1,3 млрд дополнительной экстренной помощи

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 20:06
МВФ выделил Украине $1,3 млрд дополнительной экстренной помощи - Фото
Фото: depositphotos.com

Исполнительный совет Международного валютного фонда решил предоставить Украине $1,3 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Только что исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около $1,3 млрд в рамках Rapid Financing Instrument. Деньги сегодня пойдут в Украину. Спасибо за поддержку Кристалине Георгиевой и исполнительному совету МВФ", – говорится в Twitter президента.

Деньги поступят из новой программы антикризисного финансирования, которую МВФ утвердил 30 сентября.

Это расширение (так называемое антишоковое продовольственное окно) предполагает предоставление дополнительной помощи странам, у которых возник существенный дефицит платежного баланса из-за глобального продовольственного кризиса.

Андрій Водяний
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Владимир Зеленский МВФ финансовая помощь
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