Украина запросит $1,3 млрд экстренной помощи в МВФ. Деньги могут поступить уже в октябре
Международный валютный фонд расширил программы антикризисного финансирования, что позволит Украине получить дополнительных $1,3 млрд в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI). Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на решение Совета исполнительных директоров МВФ.
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В НБУ объяснили, что Украина планирует обратиться в МВФ за новым траншем в рамках программы экстренного финансирования в размере $1,3 млрд.
"Украина планирует воспользоваться этой возможностью и будет обращаться за дополнительной помощью в сумме около $1,3 млрд от МВФ", – сообщил регулятор.
По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, средства от МВФ могут поступить в Украину уже в октябре, после одобрения Совета МВФ.
В НБУ также отметили, что готовы к внедрению новой программы МВФ для Украины, несмотря на войну.
- 10 марта МВФ перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, а в апреле МВФ открыл донорский счет для Украины, который могут пополнять другие страны.
- 13 сентября Зеленский заявлял, что Украина получит от МВФ дополнительные средства в рамках программы Rapid Financing Instrument.
- 14 сентября Георгиева анонсировала разработку новой долгосрочной кредитной программы для Украины.
- Шмыгаль заявил, что МВФ приступит к работе над новой специальной программой с Украиной уже в октябре.
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