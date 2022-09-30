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Украина запросит $1,3 млрд экстренной помощи в МВФ. Деньги могут поступить уже в октябре

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 20:53
Украина запросит $1,3 млрд экстренной помощи в МВФ. Деньги могут поступить уже в октябре - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Международный валютный фонд расширил программы антикризисного финансирования, что позволит Украине получить дополнительных $1,3 млрд в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI). Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на решение Совета исполнительных директоров МВФ.

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В НБУ объяснили, что Украина планирует обратиться в МВФ за новым траншем в рамках программы экстренного финансирования в размере $1,3 млрд.

"Украина планирует воспользоваться этой возможностью и будет обращаться за дополнительной помощью в сумме около $1,3 млрд от МВФ", – сообщил регулятор.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, средства от МВФ могут поступить в Украину уже в октябре, после одобрения Совета МВФ.

В НБУ также отметили, что готовы к внедрению новой программы МВФ для Украины, несмотря на войну. 

Rapid Financing Instrument (RFI) предоставляет возможность быстрого доступа к финансовой помощи тем странам, у которых возникли срочные потребности для сбалансирования платежного баланса, в частности в результате военных конфликтов.
Наталія Фреїк
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МВФ финансовая помощь деньги от МВФ RFI
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