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Рада приняла госбюджет на 2023 год

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 14:30
Рада приняла госбюджет на 2023 год - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Верховная Рада на заседании 3 ноября приняла государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и целом. За соответствующий законопроект №8000 проголосовали 295 народных депутатов, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Его доходы составят 1,3 трлн грн, расходы – 2,6 трлн грн.

Больше всего денег пойдет на национальную безопасность и оборону – 1 141,1 млрд грн, или 18,2% ВВП.

Прогнозируемый дефицит госбюджета составляет более 20% ВВП, его планируют профинансировать за счет международной помощи – от Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Международного валютного фонда.

Ко второму чтению Кабмин скорректировал прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария – 3,2% вместо 4,6%. Прогноз инфляции снизили с 30% до 28%. 

Минимальная зарплата в 2023 году будет сохраняться на уровне 6700 грн, а прожиточный минимум – 2589 грн.

Это самое раннее (по дате) принятие бюджета в истории независимой Украины. Предыдущий рекорд принадлежал госбюджету на 2020 год, который был принят 14 ноября.

Андрій Водяний
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верховная рада бюджет-2023
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