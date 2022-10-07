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Рада приняла бюджет-2023 в первом чтении

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 16:14
Рада приняла бюджет-2023 в первом чтении - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Верховная Рада в пятницу, 7 октября, 251-м голосом "за" приняла за основу и в целом постановление о выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год. После этого бюджет считается принятым за основу, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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На рассмотрение бюджета депутатам понадобилось менее трех часов.

"В результате ничего не изменилось", – сообщил Ярослав Железняк из Голоса .

Главные показатели госбюджета-2023:

→ доходы – 1 279,1 млрд грн (общий фонд – 1146,6 млрд грн; специальный – 132,5 млрд грн);
→ расходы – 2 573,4 млрд грн (общий фонд – 2 268,5 млрд грн, специальный – 304,9 млрд грн);
→ дефицит – 20% ВВП;
→ заимствования – 1 686,8 млрд грн (общий фонд – 1 516,8 млрд грн, специальный фонд – 170,0 млрд грн), из них на погашение государственного долга – 415,0 млрд грн.

На национальную безопасность и оборону в следующем году заложено 1141,1 млрд грн или 17,8% ВВП.

Минимальная заработная плата в 2023 году составит 6700 грн в месяц и не будет повышаться в течение всего года.

Прожиточный минимум – 2589 грн.

Бюджет составлен с учетом прогноза курса на уровне 42,2 грн/$, инфляции – 30%, рост ВВП – 4,6%.

Второе чтение проекта госбюджета ожидается еще до конца месяца.

Андрій Водяний
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верховная рада бюджет-2023
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