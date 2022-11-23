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МВФ обнародовал прогноз для Украины на 2023 год: инфляция – 25%, рост ВВП – 1%

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23.11.2022, 18:07
МВФ обнародовал прогноз для Украины на 2023 год: инфляция – 25%, рост ВВП – 1% - Фото
Фото: EPA

Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП Украины в 2023 году увеличится на 1%. Об этом говорится в сообщении Фонда по итогам работы его миссии в Украине.

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"Разрушительное социальное и экономическое влияние войны на Украину продолжается, что приводит к большому количеству погибших среди гражданского населения, миграции или внутреннему перемещению трети населения, колоссальному ущербу для инфраструктуры и производственных мощностей", — заявил глава миссии МВФ Гевин Грей.

Фонд ожидает, что в таких условиях экономика Украины в этом году упадет на 33%, а в следующем году стабилизируется. Базовый сценарий предполагает лишь небольшое обновление.

Инфляция при этом будет оставаться высокой – в среднем 25%.

До сих пор фонд опасался делать прогнозы для Украины на 2023 год, ссылаясь на чрезмерную неопределенность в результате войны.

Украина будет нуждаться в значительной финансовой помощи для выполнения основных государственных функций и сохранения экономической стабильности, прогнозирует фонд.

Андрій Водяний
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МВФ ВВП прогноз инфляция
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