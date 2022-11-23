Украина предварительно согласовала с МВФ мониторинговую программу без денег

Украина предварительно согласовала с Международным валютным фондом условия новой мониторинговой программу без денег. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка по итогам работы миссии МВФ 11-22 ноября.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Достигнуто соглашения на уровне персонала об условиях Мониторинговой программы с привлечением Совета МВФ. Соглашение является необходимым условием для рассмотрения руководством МВФ вопроса об утверждении мониторинговой программы и обсуждении этого вопроса Советом управляющих директоров МВФ", – говорится в сообщении Нацбанка.

Если Украина выполнит свои обязательства по этой программе, то МВФ сможет начать традиционную программу с финансированием.

Новость обновляется...

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.