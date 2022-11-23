Украина предварительно согласовала с МВФ мониторинговую программу без денег
23.11.2022, 16:39
Фото: depositphotos.com
Украина предварительно согласовала с Международным валютным фондом условия новой мониторинговой программу без денег. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка по итогам работы миссии МВФ 11-22 ноября.
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"Достигнуто соглашения на уровне персонала об условиях Мониторинговой программы с привлечением Совета МВФ. Соглашение является необходимым условием для рассмотрения руководством МВФ вопроса об утверждении мониторинговой программы и обсуждении этого вопроса Советом управляющих директоров МВФ", – говорится в сообщении Нацбанка.
Если Украина выполнит свои обязательства по этой программе, то МВФ сможет начать традиционную программу с финансированием.
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