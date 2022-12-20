UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВФ одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 08:52
МВФ одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины - Фото
Фото: EPA

Международный валютный фонд в понедельник заявил об одобрении четырехмесячной программы для Украины, направленной на поддержание экономической устойчивости. В понедельник, 19 декабря, ее рассмотрел исполнительный совет МВФ, говорится на сайте МВФ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Мониторинговая программа по привлечению Совета МВФ (Program Monitoring with Board Involvement, PMB) не предусматривает выделение кредитов Украине. Ее цель – помочь Украине привлекать внешнее финансирование.

"Значительная и прогнозируемая внешняя финансовая поддержка будет иметь решающее значение для успеха стратегии власти, а первоочередные выплаты помогут преодолеть трудности в начале 2023 года", – заявила первый заместитель директора МВФ Гита Гопинат.

Гэвин Грэй, глава миссии МВФ в Украине, ранее сказал, что стране понадобится от $40 млрд до $57 млрд внешнего финансирования в 2023 году.

Программа адаптирована к исключительным обстоятельствам Украины, чтобы помочь властям проводить взвешенную макроэкономическую политику, отметила Гопинат. Она добавила, что реализация PMB должна помочь проложить путь к полноценной программе поддержки со стороны МВФ.

Мониторинговая программа требует от Украины повышения налоговых поступлений, активизации внутреннего рынка государственных заимствований во избежание монетарного финансирования бюджета, продолжения борьбы с коррупцией и сохранения независимости Национального банка.

  • Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.
  • 21 октября 2022 года по итогам работы миссии в МВФ заявили о подготовке новой программы для Украины, не предусматривающей выделение кредитов – так называемой мониторинговой программы с привлечением членов совета директоров (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).
  • Украина рассчитывает получить полноценную программу по кредитам в первом квартале 2023 года.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МВФ финансовая помощь гита гопинат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 