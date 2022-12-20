МВФ одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины

Международный валютный фонд в понедельник заявил об одобрении четырехмесячной программы для Украины, направленной на поддержание экономической устойчивости. В понедельник, 19 декабря, ее рассмотрел исполнительный совет МВФ, говорится на сайте МВФ.

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Мониторинговая программа по привлечению Совета МВФ (Program Monitoring with Board Involvement, PMB) не предусматривает выделение кредитов Украине. Ее цель – помочь Украине привлекать внешнее финансирование.

"Значительная и прогнозируемая внешняя финансовая поддержка будет иметь решающее значение для успеха стратегии власти, а первоочередные выплаты помогут преодолеть трудности в начале 2023 года", – заявила первый заместитель директора МВФ Гита Гопинат.

Гэвин Грэй, глава миссии МВФ в Украине, ранее сказал, что стране понадобится от $40 млрд до $57 млрд внешнего финансирования в 2023 году.

Программа адаптирована к исключительным обстоятельствам Украины, чтобы помочь властям проводить взвешенную макроэкономическую политику, отметила Гопинат. Она добавила, что реализация PMB должна помочь проложить путь к полноценной программе поддержки со стороны МВФ.

Мониторинговая программа требует от Украины повышения налоговых поступлений, активизации внутреннего рынка государственных заимствований во избежание монетарного финансирования бюджета, продолжения борьбы с коррупцией и сохранения независимости Национального банка.

Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.

21 октября 2022 года по итогам работы миссии в МВФ заявили о подготовке новой программы для Украины, не предусматривающей выделение кредитов – так называемой мониторинговой программы с привлечением членов совета директоров (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).

Украина рассчитывает получить полноценную программу по кредитам в первом квартале 2023 года.

Андрій Водяний

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