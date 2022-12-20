В Конгрессе предварительно договорились о $45 млрд для Украины – больше, чем просил Байден
В Конгрессе США предварительно договорились о выделении более $45 млрд для помощи Украине в защите от российского вторжения, пишет Bloomberg. Они предусмотрены в законопроекте о государственных расходах, который Конгресс должен принять на этой неделе.
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Эта сумма больше, чем просил в ноябре Белый дом. Тогда речь шла о $37,7 млрд как финансовой, так и оборонной поддержки.
Законопроект должен быть принят до 24 декабря, чтобы предотвратить шатдаун, то есть остановку деятельности правительственных органов США.
Он предусматривает расходы в размере $1,7 трлн до 30 сентября, когда в США истекает финансовый год, в том числе $858 млрд – на национальную оборону.
Общий объем финансирования, предложенный в законопроекте, намного превышает $1,5 трлн, выделенных в прошлом году.
Ожидается, что первым законопроект рассмотрит Сенат (ориентировочно в четверг), после чего его отправят в Палату представителей. Любой сенатор может задержать проект в обмен на поправки или уступки.
- Ранее Конгресс согласовал рекордный в истории оборонный бюджет США. В его рамках Украина получит $800 млн.
- 19 октября один из лидеров Республиканской партии США заявил, что республиканцы могут сократить помощь Украине в следующем году, если получат контроль над Палатой представителей.
- После этого стало известно, что Конгресс США, пока его контролируют демократы, может принять пакет помощи Украине такого размера, чтобы его хватило на весь 2023 год.
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