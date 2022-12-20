В Конгрессе предварительно договорились о $45 млрд для Украины – больше, чем просил Байден

В Конгрессе США предварительно договорились о выделении более $45 млрд для помощи Украине в защите от российского вторжения, пишет Bloomberg. Они предусмотрены в законопроекте о государственных расходах, который Конгресс должен принять на этой неделе.

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Эта сумма больше, чем просил в ноябре Белый дом. Тогда речь шла о $37,7 млрд как финансовой, так и оборонной поддержки.

Законопроект должен быть принят до 24 декабря, чтобы предотвратить шатдаун, то есть остановку деятельности правительственных органов США.

Он предусматривает расходы в размере $1,7 трлн до 30 сентября, когда в США истекает финансовый год, в том числе $858 млрд – на национальную оборону.

Общий объем финансирования, предложенный в законопроекте, намного превышает $1,5 трлн, выделенных в прошлом году.

Ожидается, что первым законопроект рассмотрит Сенат (ориентировочно в четверг), после чего его отправят в Палату представителей. Любой сенатор может задержать проект в обмен на поправки или уступки.

Ранее Конгресс согласовал рекордный в истории оборонный бюджет США. В его рамках Украина получит $800 млн.

19 октября один из лидеров Республиканской партии США заявил, что республиканцы могут сократить помощь Украине в следующем году, если получат контроль над Палатой представителей.

После этого стало известно, что Конгресс США, пока его контролируют демократы, может принять пакет помощи Украине такого размера, чтобы его хватило на весь 2023 год.

Андрій Водяний

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